Gianni Infantino will seinen Beitrag für ein bisschen Frieden leisten – mit dem „Fifa Friedenspreis – Fußball vereint die Welt“. Die Spannung ist kaum auszuhalten: Wer den wohl bekommt?

Wladimir Putin hat Sepp Blatter mal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, kein Scherz. 2015 war das, und der russische Präsident sagte, der damals bereits suspendierte Fifa-Präsident habe diese Anerkennung verdient. Die zu dieser Zeit von der US-Justiz angestoßenen Ermittlungen seien übrigens „inakzeptabel“, Russland habe die Weltmeisterschaft 2018 in einem „absolut ehrlichen Wettbewerb erhalten“, so Putin vor zehn Jahren.