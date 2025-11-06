Wladimir Putin hat Sepp Blatter mal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, kein Scherz. 2015 war das, und der russische Präsident sagte, der damals bereits suspendierte Fifa-Präsident habe diese Anerkennung verdient. Die zu dieser Zeit von der US-Justiz angestoßenen Ermittlungen seien übrigens „inakzeptabel“, Russland habe die Weltmeisterschaft 2018 in einem „absolut ehrlichen Wettbewerb erhalten“, so Putin vor zehn Jahren.
MeinungSportpolitik:Trump will einen Friedenspreis? Dann erfindet die Fifa eben einen
Kommentar von Martin Schneider
Lesezeit: 2 Min.
Gianni Infantino will seinen Beitrag für ein bisschen Frieden leisten – mit dem „Fifa Friedenspreis – Fußball vereint die Welt“. Die Spannung ist kaum auszuhalten: Wer den wohl bekommt?
