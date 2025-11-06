Zum Hauptinhalt springen

MeinungSportpolitik:Trump will einen Friedenspreis? Dann erfindet die Fifa eben einen

Kommentar von Martin Schneider

Lesezeit: 2 Min.

„Johnny“ und sein „enger Freund“: Fifa-Präsident Gianni Infantino (rechts) und Donald Trump.
„Johnny“ und sein „enger Freund“: Fifa-Präsident Gianni Infantino (rechts) und Donald Trump. (Foto: Evan Vucci/Evan Vucci/AP/dpa)

Gianni Infantino will seinen Beitrag für ein bisschen Frieden leisten – mit dem „Fifa Friedenspreis – Fußball vereint die Welt“. Die Spannung ist kaum auszuhalten: Wer den wohl bekommt?

Wladimir Putin hat Sepp Blatter mal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, kein Scherz. 2015 war das, und der russische Präsident sagte, der damals bereits suspendierte Fifa-Präsident habe diese Anerkennung verdient. Die zu dieser Zeit von der US-Justiz angestoßenen Ermittlungen seien übrigens „inakzeptabel“, Russland habe die Weltmeisterschaft 2018 in einem „absolut ehrlichen Wettbewerb erhalten“, so Putin vor zehn Jahren.

Zur SZ-Startseite

Sportwetten in den USA
:Wenn das System den Betrug ermöglicht

Der Skandal im US-Sport zeigt: Das System ohne Auf- und Abstieg mit zahlreichen sportlich bedeutungslosen Partien ist anfällig für Wettbetrug. Dennoch wird die Verknüpfung von Ligen und Wettbüros immer enger. Eine gefährliche Symbiose.

SZ PlusVon Jürgen Schmieder

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite