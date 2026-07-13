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MeinungFall BalogunJedes Nudelsieb ist wasserdichter als der Vortrag der Fifa

Kommentar von Thomas Kistner

Lesezeit: 3 Min.

Auf die rote Karte gegen US-Stürmer Folarin Balogun folgte ein fast beispielloser Begnadigungsakt der Fifa, der dringend juristisch aufgearbeitet werden muss.
Auf die rote Karte gegen US-Stürmer Folarin Balogun folgte ein fast beispielloser Begnadigungsakt der Fifa, der dringend juristisch aufgearbeitet werden muss. Luke Hales/Getty Images via AFP

Die Affäre Trump/Balogun geht weiter: Ein Jurist aus den Emiraten soll als Einzelrichter die Rotsperre aufgehoben haben. Es wird Zeit, dass dieser Skandal richtig untersucht wird.

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Endlich gilt jemand als verantwortlich für den größten Sündenfall dieser Weltmeisterschaft! Er kommt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, heißt Mohammad al-Kamali und sitzt der Fifa-Disziplinarkommission vor. Der Rechtskundige aus dem Herrschertum am Golf soll ganz allein das famose Balogun-Urteil gefällt haben! So heißt es nun in Fußball-Kreisen, wobei die Fifa selbst offiziell natürlich nichts dazu sagt. Es gibt also jemanden, es hat bloß zwei Wochen gedauert, der spektakulärste Eingriff in den WM-Spielbetrieb hat ein Gesicht. Al-Kamali dementiert das nicht, er schweigt nur eisern, wenn ihn irgendwo Kameras oder Mikrofone wie die von der BBC erwischen. Das Ganze ist ja auch, nun ja, schwer zu erklären.

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