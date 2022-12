Die Disziplinarkommission der Fifa hat Geldstrafen gegen die Verbände Serbiens und Kroatiens verhängt. Der kroatische Verband HNS wurde wegen Fehlverhaltens seiner Fans zur Zahlung von 50 000 Schweizer Franken (knapp 50 700 Euro) verurteilt, die Serben müssen 20 000 Schweizer Franken (knapp 20 300 Euro) zahlen. Damit sanktionierte die Fifa Geschehnisse im Rahmen des WM-Vorrundenspiels gegen Brasilien (0:2). In Serbiens Kabine war dabei eine nationalistische Fahne aufgehängt und fotografiert worden, das Bild verbreitete sich im Internet. Zu sehen war eine Karte, die auch die Umrisse des Kosovo in serbischen Nationalfarben zeigte. Der kosovarische Fußballverband FFK hatte eine "aggressive Aktion gegen die Republik Kosovo" beklagt und die Fifa zum Handeln aufgefordert. Kroatische Fans hatten indes im Gruppenspiel gegen Kanada (4:1) den gegnerischen Torhüter Milan Borjan, Sohn serbisch-stämmiger Eltern, wiederholt beschimpft und ausgepfiffen. Eine Gruppe von Anhängern entrollte zudem ein Transparent, das an eine Operation aus dem Kroatienkrieg erinnerte, in dessen Folge Borjan und seine Familie aus dessen Geburtsstadt Knin flohen.