Vor dem Berufungsprozess gegen die beiden früheren Fußball-Spitzenfunktionäre Joseph Blatter und Michel Platini müssen die Richterinnen und Richter ausgetauscht werden. Es bestehe sonst das Risiko der Befangenheit, befand das Schweizerische Bundesgericht in Lausanne in einem Entscheid, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Blatter, 88, früherer Präsident des Fußball-Weltverbands Fifa, und Platini, 68, ehemaliger Chef der Europäischen Fußball-Union Uefa, waren 2022 vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen worden. Aus Sicht der Anklage hatte Blatter dem Franzosen 2011 unrechtmäßig eine Millionenzahlung zugeschanzt.