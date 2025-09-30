Die Fifa hat eine neue Regel-Idee, und der erste Reflex ist: Bitte nicht! In der jüngsten Vergangenheit haben sich im Fußballregelwerk so viele Dinge verändert, dass nicht nur Fans, sondern auch Beteiligte von Schiedsrichtern bis Spielern reformmüde sind. Das Grundgefühl ist: bloß nicht erneut etwas Neues einführen, nachdem es ewig gedauert hat, bis andere neue Sachen (VAR, Handregel) einigermaßen funktioniert haben. Doch halt! Der neueste Gedanke des Weltfußballverbandes, initiiert von Schiedsrichterchef Pierluigi Collina, ist eine kurze Betrachtung wert.