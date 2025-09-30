Zum Hauptinhalt springen

MeinungFifa-Regeln:Die neue Elfmeter-Idee ist hervorragend

Kommentar von Martin Schneider

Lesezeit: 2 Min.

Da deutete sich doch schon eine komplizierte Situation an: Dusan Vlahovic schießt bei der Klub-WM einen Strafstoß, zwei Spieler vom Gegner Wydad Casablanca sind zu früh in den Strafraum gelaufen.
Da deutete sich doch schon eine komplizierte Situation an: Dusan Vlahovic schießt bei der Klub-WM einen Strafstoß, zwei Spieler vom Gegner Wydad Casablanca sind zu früh in den Strafraum gelaufen. (Foto: Caean Couto/Imagn Images/Imago)

Ein Schuss, dann ist Schluss – egal ob Tor oder nicht: Der neueste Gedanke von Fifa-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina wäre eine sinnvolle Vereinfachung.

Die Fifa hat eine neue Regel-Idee, und der erste Reflex ist: Bitte nicht! In der jüngsten Vergangenheit haben sich im Fußballregelwerk so viele Dinge verändert, dass nicht nur Fans, sondern auch Beteiligte von Schiedsrichtern bis Spielern reformmüde sind. Das Grundgefühl ist: bloß nicht erneut etwas Neues einführen, nachdem es ewig gedauert hat, bis andere neue Sachen (VAR, Handregel) einigermaßen funktioniert haben. Doch halt! Der neueste Gedanke des Weltfußballverbandes, initiiert von Schiedsrichterchef Pierluigi Collina, ist eine kurze Betrachtung wert.

Interview mit Schiedsrichter Felix Brych
„Cucurellas Augen verraten ihn"

Wann ist ein Handspiel ein Handspiel? Rekordschiedsrichter Felix Brych analysiert im Interview die umstrittenste Szene des Fußball-Jahres. Er spricht über ertappte Sünder, Kritik am Videoschiedsrichter – und sein Comeback an der Pfeife mit knapp 50 Jahren.

Interview von Christof Kneer und Martin Schneider

