Fifa-Prozess:Jetzt geht's um Infantino

Kommentar von Thomas Kistner

Dem Bundesstrafgericht in Bellinzona ist ein Spagat gelungen. Es fällte ein klares Urteil, für das es sicher auch Courage brauchte in der verkleisterten Schweizer Justizlandschaft; zugleich umkurvte es all die tückischen Untiefen dieses Falles. Freispruch für Sepp Blatter und Michel Platini, die sich bei der Millionenzahlung, um die es ging, nichts hätten zuschulden kommen lassen: Das gebot letztlich der Fakt, dass die Bundesanwaltschaft (BA) jahrelang haltlose Begründungen für ihre Anklage herbeifantasierte, um dann völlig blank in den Prozess zu ziehen: War halt irgendeine Betrugszahlung. Ist doch wurscht, wofür!