Beim Tagesordnungspunkt zehn passiert etwas, das bei Kongressen des Fußball-Weltverbandes eigentlich nie passiert: Jemand weicht vom Drehbuch ab. Der Israel/Palästina-Konflikt steht bei der Versammlung in Vancouver mal wieder auf der Agenda, und Fifa-Präsident Gianni Infantino bittet die Repräsentanten der beiden Länder um ein Statement. Erst kommt der palästinensische Fußballchef Dschibril Radschub auf die Bühne und hält einen langen Vortrag, nach ihm ist der israelische Funktionär Bassim Suliman dran. Als sie fertig sind, erhebt sich Infantino noch mal und bittet die beiden gemeinsam nach oben.
Fifa-KongressEin verweigerter Handschlag stört Infantinos Inszenierung
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Der umstrittene Fifa-Präsident Gianni Infantino kündigt auf dem Fifa-Kongress an, im nächsten Jahr erneut zu kandidieren. Doch der Tagesordnungspunkt zum Israel/Palästina-Konflikt läuft anders als geplant.
Fifa:Millionen für die Fußballgemeinde
Die vielen Probleme rund um die Fußball-WM 2026 und der Führungsstil von Gianni Infantino erzeugen in der Fifa zunehmend Unruhe. Nun versucht der Weltverband gegenzusteuern: Er erhöht die Zuwendungen für die Fußballfamilie.
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