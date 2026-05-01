Beim Tagesordnungspunkt zehn passiert etwas, das bei Kongressen des Fußball-Weltverbandes eigentlich nie passiert: Jemand weicht vom Drehbuch ab. Der Israel/Palästina-Konflikt steht bei der Versammlung in Vancouver mal wieder auf der Agenda, und Fifa-Präsident Gianni Infantino bittet die Repräsentanten der beiden Länder um ein Statement. Erst kommt der palästinensische Fußballchef Dschibril Radschub auf die Bühne und hält einen langen Vortrag, nach ihm ist der israelische Funktionär Bassim Suliman dran. Als sie fertig sind, erhebt sich Infantino noch mal und bittet die beiden gemeinsam nach oben.