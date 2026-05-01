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Fifa-KongressEin verweigerter Handschlag stört Infantinos Inszenierung

Lesezeit: 4 Min.

Näher kommen sie sich nicht: Fifa-Präsident Gianni Infantino (Mitte) zwischen Palästinas Fußballchef Dschibril Radschub (re.) und dem israelischen Funktionär Bassim Suliman.
Näher kommen sie sich nicht: Fifa-Präsident Gianni Infantino (Mitte) zwischen Palästinas Fußballchef Dschibril Radschub (re.) und dem israelischen Funktionär Bassim Suliman. Ethan Cairns/The Canadian Press/

Der umstrittene Fifa-Präsident Gianni Infantino kündigt auf dem Fifa-Kongress an, im nächsten Jahr erneut zu kandidieren. Doch der Tagesordnungspunkt zum Israel/Palästina-Konflikt läuft anders als geplant.

Von Johannes Aumüller

Beim Tagesordnungspunkt zehn passiert etwas, das bei Kongressen des Fußball-Weltverbandes eigentlich nie passiert: Jemand weicht vom Drehbuch ab. Der Israel/Palästina-Konflikt steht bei der Versammlung in Vancouver mal wieder auf der Agenda, und Fifa-Präsident Gianni Infantino bittet die Repräsentanten der beiden Länder um ein Statement. Erst kommt der palästinensische Fußballchef Dschibril Radschub auf die Bühne und hält einen langen Vortrag, nach ihm ist der israelische Funktionär Bassim Suliman dran. Als sie fertig sind, erhebt sich Infantino noch mal und bittet die beiden gemeinsam nach oben.

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