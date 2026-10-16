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Fifa-Präsident InfantinoEinmal sorry! Und mehr Geld für alle! Aber der Machtkampf geht weiter

Lesezeit: 4 Min.

Fifa-Präsident Gianni Infantino am Rande des WM-Finales 2026.
Fifa-Präsident Gianni Infantino am Rande des WM-Finales 2026.
Bradley Collyer/dpa

Gianni Infantino beschwört eine neue Harmonie im Weltfußball. Tatsächlich sind die Fronten so verhärtet wie nie, der Fifa-Präsident muss um sein Amt bangen.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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Die meiste Arbeit hatte Gianni Infantinos Hoffotograf zu verrichten. Zwei Tage lang weilte der Präsident des Fußball-Weltverbandes für das Meeting des 37-köpfigen Fifa-Councils in Zürich: am Mittwochabend zum gemütlichen Dinner, am Donnerstag zur eigentlichen Sitzung. Zahlreiche Bildbelege entstanden dabei für Infantinos Instagram-Account, mit nahezu jedem anwesenden Funktionär ließ sich der Präsident ablichten. Darunter mischte sich sogar ein Bild, wie Infantino seinem Gegenspieler Aleksander Ceferin, dem Präsidenten von Europas Fußball-Union Uefa, die Hand schüttelt.

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Kurz vor dem ersten Treffen mit der Opposition seit Ausbruch des Machtkampfs holt den Fifa-Präsidenten die nächste Affäre ein: Neben seinem offiziellen Gehalt kassierte Gianni Infantino weitere 1,7 Millionen Dollar – über eine Firma in den USA.

SZ PlusVon Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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