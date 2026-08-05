Jordaniens Verbandschef beschreibt in einem Statement das Mafiagebaren der Fifa. Das lenkt den Blick auch auf jene, die dieses Prinzip umgesetzt haben – und auf die Schweiz, die Sportfunktionären stets ein warmes Nest bot.

Auftritt Prinz Ali bin al-Hussein von Jordanien. Als Verbandschef hat er seine Nationalauswahl dieses Jahr erstmals zu einer WM geführt, er hat auch selbst schon für das Präsidentenamt der Fifa kandidiert – und jetzt erhebt Prinz Ali in einem Statement vernichtende Vorwürfe gegen Gianni Infantinos Organisation.