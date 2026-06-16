Der australische Videoschiedsrichter Shaun Evans, 38, hat sich nach seiner ungewöhnlichen Geste im Vorlauf des deutschen WM-Spiels gegen Curaçao verteidigt – und wurde vom Weltverband entlastet. „Ich will klarstellen, dass ich keineswegs absichtlich eine Handbewegung oder ein Symbol gemacht habe, um eine Botschaft, eine Zugehörigkeit oder eine Weltanschauung jeglicher Art zu vermitteln“, sagte Evans laut Medienberichten.

Die Fifa verzichtete auf eine Sanktion. Das Disziplinarkomitee habe keinen Beweis für einen Verstoß gegen den Fifa-Kodex festgestellt, teilte der Weltverband mit. Evans hatte erklärt: „Die einzige Erklärung, die ich anbieten kann, ist, dass es sich bei der Bewegung um ein unwillkürliches, unbewusstes Zucken handelte und dass mir in diesem Moment gar nicht bewusst war, dass ich dies getan hatte.“ Evans hatte während der TV-Übertragung im Raum der Videoschiedsrichter in Dallas mit dem Daumen und Zeigefinger einen Kreis geformt und die übrigen Finger ausgestreckt. In sozialen Medien wurde spekuliert, ob dies ein Zeichen gewesen sei, das unter rechtsextremen Gruppen als Symbol für „White Power“ gilt.