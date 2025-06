Geld, Geld, Geld! Das ist Gianni Infantinos Lockmittel für sein Prestigeprojekt: die Klub-WM. Doch die Finanzierung erweist sich als schwierig – in der Not liefert sich der Weltverband immer stärker Saudi-Arabien aus.

Von Johannes Aumüller

Seit Monaten tourt Gianni Infantino, 55, um die Welt und durch die USA, um sein jüngstes Herzensprojekt zu bewerben: die Klub-WM. Er hat mit US-Präsident Donald Trump den zu vergebenden Goldpokal enthüllt, in den sein eigener Name gleich zweimal eingraviert ist. Er hat Werbeveranstaltungen mit Promis wie Schauspieler Hugh Jackman und Rapper DJ Khaled absolviert – und überhaupt ausdauernd die Instagram/Influencer-Szene für sich entdeckt. Und er hat bei unzähligen Gelegenheiten sowie gegen den starken Widerspruch von vielen anderen Beteiligten des Fußballs erzählt, was für ein tolles Turnier das doch werde. „Eine neue Ära für den Klubfußball“ breche da heran.