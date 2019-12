Die Aufregung hielt sich in Grenzen, als die Fifa vor einer Woche kundtat, dass ihr langjähriger Vorstand, Brasiliens Ex-Verbandschef Ricardo Teixeira, wegen Korruption lebenslang gesperrt worden sei. Teixeira war stets eine der größten Skandalnudeln im Weltfußball. Und das Gros der Branche dachte ohnehin, der Mann, nach dem die US-Justiz fahndet, sei längst für alle Fußballämter gesperrt. Nun also die verschämt nachgereichte Entscheidung des Ethikkomitees. Aber die hat es in sich. Sie bringt den Weltverband enorm in Bedrängnis - und die Ausrichter der WM 2022. Denn im Urteil dokumentiert die Fifa erstmals selbst einen konkreten, massiven Korruptionsverdacht gegen Katar.

Eine Reihe von Schweizer Strafexperten bestätigen der SZ, dass die Fifa-Ethiker dem eigenen Weltverband da ein gewaltiges Problem aufgeladen haben. Und ebenso der (ob ihrer Arbeitsweise ohnehin scharf kritisierten) Schweizer Bundesanwaltschaft, die seit 2015 offenbar reichlich fruchtlose Ermittlungen führt - auch zu der Frage, ob die WM 2022 über Stimmenkäufe nach Katar kam. Aber nun bezog das Fifa-Ethikkomitee in sein Teixeira-Urteil brisante Kernaussagen aus den Fifa-Prozessen der US-Bundesjustiz mit ein, die einen starken Bestechungsverdacht bei jener WM-Vergabe begründen. Ende 2017 hatte in New York der argentinische Kronzeuge Alejandro Burzaco dargelegt, wie er als enger Geschäftspartner seines Landsmannes Julio Grondona fortgesetzt mitbekommen habe, dass Katars Bewerber die drei mächtigsten Südamerika-Funktionäre Grondona, Teixeira und Nicolas Leoz (Paraguay) mit Dollarmillionen gewogen gestimmt hätten. Katar hingegen hat stets zurückgewiesen, die WM über Stimmkäufe akquiriert zu haben. Hinreichende Beweise gibt es bislang nicht - aber zahlreiche Verdachtsmomente. Und nun erhält insbesondere die Frage, ob und inwieweit hier bisher ernsthaft ermittelt wurde, neue Nahrung.

"Sie schüttelten ihn, sie fragten: Was machst du? Stimmst du nicht für Katar?"

Burzaco war Chef der argentinischen Sportmarketingfirma Torneos y Competencias (TyC), die im korrupten Fußball Südamerikas eine Schlüsselrolle spielte. TyC zahlte viele Jahre Schmiergeld für TV-Rechte an Topleute im Südamerika-Verband Conmebol. Das schilderte Burzaco detailliert, und ebenso genau beschrieb der Kronzeuge auch Fifa-interne Vorgänge. Etwa, wie Grondona und Teixeira Ende 2010, in einer Abstimmungspause bei der WM-Doppelvergabe für 2018 und 2022, den Kollegen Leoz in der Toilette zur Rede gestellt hätten, weil der zunächst nicht für Katar votiert habe: "Sie schüttelten ihn, sie fragten: Was machst du? Stimmst du nicht für Katar?", sagte Burzaco unter Eid aus. Er legte auch dar, wie ihn Grondona und Teixeira angewiesen hätten, eine Bestechungs-Million aus seinem Budget, die eigentlich für Teixeira gedacht war, an Grondona auszuzahlen - weil Grondona im Zuge des WM-2022-Deals zu kurz gekommen sei.

Brisant ist, dass sich die Fifa-Ethiker nun diese von der US-Justiz als glaubwürdig eingeschätzte Kronzeugenaussage zu eigen machen. Im Beschluss schildern sie:

"Die Zahlung von einer Million US-Dollar an Herrn Teixeira für die Unterzeichnung des Agenturvertrags wurde auf 2011 verschoben. Tatsächlich erhielt (Burzaco) ,von Teixeira und Grondona den Auftrag, diese Million Dollar an Grondona statt an Teixeira zu zahlen'. Dann erläuterte (Burzaco) den Grund, warum diese Zahlung in Höhe von 1 Million US-Dollar an Grondona und nicht an Teixeira geleistet wurde: ,Ich wurde im Januar 2011 in Grondonas Wohnung in der Stadt Buenos Aires zitiert, er hatte dort gerade ein Telefongespräch mit Teixeira. Als er aufgelegt hatte, sagte er mir, dass die eine Million Dollar, die Teixeira geschuldet wurden, nun an ihn gezahlt werden sollten.

Frage: Und welchen Grund, wenn überhaupt, hat er Ihnen genannt?

Antwort: Er erklärte mir, dass Teixeira ihm eine Million Dollar schuldet, weil Grondona Katar 2022 als Gastgeberland der Weltmeisterschaft gewählt hat.

Frage: Basierend auf Ihren Gesprächen mit Grondona - welche Conmebol-Offizielle sollten im Zusammenhang mit der Wahl Katars Geld für ihre Stimmen erhalten?

Antwort: Teixeira, Nicolás Leoz und Julio Grondona selbst. Kurz gesagt, die eine Million US-Dollar waren Teil der Gesamtmittel, die Herrn Grondona zugesagt wurden, damit er für Katar 2022 stimmt'."

Und nun, da die Fifa erstmals in einem ihrer Verbandsurteile den Verdachtsfall benennt? Wird sie, wie im Ethikcode verfügt, auch den nächsten Schritt tun und ein Ermittlungsverfahren wegen Korruptionsverdachts bei der 2022-Vergabe anstoßen? Eher nicht. Auf SZ-Anfrage am Dienstag ruderte sie vehement zurück. Teixeira sei wegen Bestechung im Kontext mit lateinamerikanischen Rechtevergaben verurteilt worden, teilt sie mit, nicht wegen der Katar-Vorwürfe: "Der Bezug zur WM 2022 wurde von dritter Seite vorgenommen."

Die Fachjuristen widersprechen. "Relevant ist allein, dass die Fifa diesen Verdacht jetzt in ihrem eigenen Verfahren benutzt hat", sagt der Basler Strafrechtsexperte Mark Pieth. "Sie hat also selbst einen hinreichenden Korruptionsverdacht dokumentiert, und das müsste zur Einleitung eines Verfahrens gegen Katar führen."