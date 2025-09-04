Im Januar 2024 schloss die Internationale Eishockey-Föderation, die ihren Sitz in der Schweiz hat, die israelischen Nationalteams aus ihren Wettbewerben aus. Nach Kritik aus Sport und Politik nahm die IIHF diese Entscheidung zurück.
WM-QualifikationWie soll der Fußball mit Israel umgehen?
- Der internationale Sport ringt mit der Frage, ob israelische Athleten wegen der Politik ihrer Regierung boykottiert werden sollen.
- Israelische Fußballklubs in völkerrechtswidrigen Siedlungen im Westjordanland sind seit Jahren ein Streitfall der Verbände.
- Norwegens Verband sucht einen Kompromiss und will Spieleinnahmen gegen Israel an Organisationen in Gaza spenden.
Boykott? Suspendierung? Oder wäre es falsch, Athleten für die Politik der Regierung in Mithaftung zu nehmen? Der internationale Sport ringt mit einer Haltung. Norwegen, Israels Gegner in der Fußball-WM-Qualifikation, hat eine Kompromissidee.
Von Ronny Blaschke
