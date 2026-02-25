Oje, so viele Redner! Da langweilt sich Gianni Infantino ein wenig. Zum Glück hat er seine rote Mütze dabei, damit lässt sich jetzt schön spielen. Infantino grinst breit in die Runde, blickt um sich – und zieht sich die Kappe über die Glatze. „USA“ prangt darauf in dicken weißen Lettern, an der Seite ist eine US-Flagge aufgestickt. Infantinos Grinsen geht in ein Lachen über, er zieht die Kappe wieder runter, gestikuliert in den Saal, jetzt schüttelt es ihn, während all die Staatschefs um ihn herum keine Miene verziehen.
Fußball-WeltverbandIm Reich von König Gianni I.
Seit genau zehn Jahren steht Gianni Infantino an der Spitze der Fifa – und prägt eine beispiellose Skandalära. Ein Ende ist nicht abzusehen: Kurz vor der Fußball-WM wird er noch scham- und hemmungsloser.
Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner
