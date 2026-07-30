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Gianni Infantinos MilliardendealSagt ja! Egal, zu was

Lesezeit: 6 Min.

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat den Nationalverbänden eine Frist bis zum 19. September gesetzt. Warum? Das ist eine der vielen offenen Fragen.
Fifa-Präsident Gianni Infantino hat den Nationalverbänden eine Frist bis zum 19. September gesetzt. Warum? Das ist eine der vielen offenen Fragen. Dylan Martinez/Reuters

Für eine schnelle Zustimmung gibt es 20 Millionen Dollar extra: Fifa-Präsident Gianni Infantino setzt die Nationalverbände unter Zeitdruck. Dabei liegen die zentralen Punkte des geplanten Verkaufs der WM-Rechte im Dunkeln.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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Erst einen Tag nach dem globalen Empörungssturm wagte sich Gianni Infantino aus der Deckung. Er tat das wieder mal in spezieller Form: Auf der Fifa-Website interviewte sich der Präsident des Fußball-Weltverbandes quasi selbst – die kontrollierbarste Art, um seine viel kritisierten Verkaufspläne für die WM-Rechte an private Investoren zu rechtfertigen. Tenor: Es sei doch alles nur ein „Angebot“ und eine „Chance“, es gebe keinerlei „Verpflichtung“, und überhaupt starte erst jetzt der „Konsultationsprozess“.

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SZ PlusKommentar von Thomas Kistner

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