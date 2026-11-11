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Fifa-MachtkampfUnd der Herausforderer von Infantino ist … Arsène Wenger! Oder?

Lesezeit: 5 Min.

Bisher arbeitet Arsène Wenger (links) für Gianni Infantinos Fifa. Fordert er ihn bald heraus?
Bisher arbeitet Arsène Wenger (links) für Gianni Infantinos Fifa. Fordert er ihn bald heraus?
Sebastian Gollnow/dpa

Wenn Arsène Wenger will, wird er der Kandidat der Europäer gegen Gianni Infantino. Aber Unterstützer des Präsidenten versuchen, eine Bewerbung zu verhindern.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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Der bisher letzte öffentliche Auftritt von Arsène Wenger fand vor ein paar Wochen in Baku statt. Aserbaidschans Hauptstadt richtete die U15-WM aus, für die sich der Fußball-Weltverband ein neues Format ausgedacht hatte: 189 teilnehmende Nationen, fast 1000 Partien und nur acht Spieler pro Mannschaft. Wenger war in seiner Funktion als „Chief of Global Football Development“ der Fifa anwesend und hinterher schwer angetan. „Jeder hat sich in dieses Turnier verliebt und jeder will, dass es sofort wiederholt wird“, ließ er verbreiten.

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