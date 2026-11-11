Der bisher letzte öffentliche Auftritt von Arsène Wenger fand vor ein paar Wochen in Baku statt. Aserbaidschans Hauptstadt richtete die U15-WM aus, für die sich der Fußball-Weltverband ein neues Format ausgedacht hatte: 189 teilnehmende Nationen, fast 1000 Partien und nur acht Spieler pro Mannschaft. Wenger war in seiner Funktion als „Chief of Global Football Development“ der Fifa anwesend und hinterher schwer angetan. „Jeder hat sich in dieses Turnier verliebt und jeder will, dass es sofort wiederholt wird“, ließ er verbreiten.