Kozo Tashima ist in seinem Leben nicht nur als Fußballer, Trainer und Funktionär tätig gewesen, sondern auch einmal als Autor. Thema eines Aufsatzes von ihm war der frühere deutsche Bundesliga-Trainer Dettmar Cramer (unter anderem FC Bayern und Bayer Leverkusen), der Text erschien unter dem Titel: „Brückengänger – ein Deutscher mit der Seele eines Samurais“ .

Tashima kannte den zeitweise als Trainer in Japan arbeitenden Cramer gut, generell hat er einen engen Bezug zu Deutschland. In den Achtzigerjahren war Tashima Student an der Kölner Sporthochschule und in dieser Zeit Hospitant bei Bayer Leverkusen, später auch mal beim FC Bayern. Bis heute sind seine Kontakte in den deutschen Fußball nicht abgerissen. Aber ob er jetzt auch der Mann ist, den der Deutsche Fußball-Bund bei den Präsidentschaftswahlen des Fußball-Weltverbandes im März unterstützen wird, hat der DFB offengelassen. Er stimme sich zu allen Fragen rund um die Fifa-Wahl eng mit Europas Fußball-Union ab, hieß es vom DFB nur.

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Am Donnerstag hat Tashima, 68, angekündigt, gegen den skandalumtosten Fifa-Präsidenten Gianni Infantino, 56, zu kandidieren. Die finale Phase für die Aufstellung des Bewerber-Tableaus ist damit eingeleitet. Die Europäer, die nach den vielen Skandalen den Amtsinhaber aus der Schweiz stürzen wollen, haben bisher noch keinen eigenen Kandidaten präsentiert. Die Frist dafür endet am 18. November, nach SZ-Informationen soll noch an diesem Wochenende die Entscheidung der Uefa fallen.

Kozo Tashima ist in dem Zusammenhang eine bemerkenswerte Personalie. Er war acht Jahre Präsident des japanischen Verbandes und sitzt seit rund einem Jahrzehnt neben Infantino und DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Fifa-Council. In dieser mit Skandalfiguren gespickten Runde – erst kürzlich bekam Soleiman Waberi aus Dschibuti Probleme mit der heimischen Justiz – gilt Tashima als integre Figur. Sein Vorstoß soll bei führenden Vertretern der Uefa vorab bekannt gewesen sein, und er könnte nun aus zwei strategischen Gründen interessant sein.

Nach den Statuten darf ein Fifa-Präsident maximal drei Amtszeiten absolvieren

Zum einen dokumentiert Tashimas Bereitschaft die Spaltung des Asien-Verbandes AFC, der 46 Stimmen auf sich vereint, die mit Blick auf die knappen Mehrheitsverhältnisse unter den 211 Fifa-Mitgliedern entscheidend sein könnten. Noch vor zwei Wochen hatte die Spitze des AFC behauptet, sie stünde geschlossen hinter Infantino. Das war nur eine weitere Blendgranate von dessen Unterstützern, insbesondere denen aus der Golfregion. Zum anderen ist Tashima als eine Art Joker im Rennen, falls bei der Kandidatenkür der Europäer doch noch etwas schiefläuft. Oder falls, auch solche Szenarien sind in Infantinos Fifa-Welt nicht auszuschließen, die ihm nahen Instanzen, die für den Ablauf der Wahl zuständig sind, einen Weg finden, einen anderen Kandidaten aus dem Rennen zu schießen.

Dabei ist noch nicht gesichert, ob Infantino selbst überhaupt als Kandidat im März zugelassen werden kann. Diverse juristische Vorgänge setzen ihm zu, weitere werden vorbereitet. Der Sieg der Demokraten bei den Midterms in den USA erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass deren Vertreter Jamie Raskin den Justizausschuss übernimmt. Dieser möchte mit juristischen Mitteln eine Vorladung von Infantino vor dem Gremium erzwingen, um ihn zu diversen Vorgängen rund um seine Beziehung zu US-Präsident Donald Trump zu befragen. Fast täglich erhält dieses Kapitel neue Nahrung, zuletzt durch Berichte über Vorzugsbehandlungen für Infantinos engstes Umfeld. Und es reicht bis zu den Unregelmäßigkeiten, die dazu führten, dass der US-Stürmer Balogun während der WM nach einem Anruf von Trump einer Rotsperre entkam, und bis zu Infantinos geplantem Verkauf der WM-Rechte.

Unabhängig davon verhindert eigentlich schon die Satzung eine neuerliche Kandidatur Infantinos. Demnach darf ein Funktionär maximal drei Amtsperioden als Fifa-Präsident amtieren. Infantino ließ sich 2016, 2019 und 2023 wählen, im März 2027 würde daher eine statuarisch untersagte vierte Amtsperiode beginnen. Die Verteidigungslinie des Infantino-Lagers sieht so aus, dass die erste Amtszeit für 2016 bis 2019 nicht gelten solle, weil diese auf einem außerordentlichen Fifa-Kongress begonnen habe und nicht vollständig gewesen sei. So lautete 2022 die Interpretation des Governance-Ausschusses, und so lautete auch das Votum des Fifa-Councils.

Wird der DFB Infantinos Kandidatur anfechten? Der Verband agiert ausweichend

Experten wie der portugiesische Jurist Miguel Maduro, früher Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof und auch Governance-Chef der Fifa, ehe ihn Infantino aus dem Amt drängte, folgen dieser Erklärung nicht. Die Satzung sei völlig klar, sie spreche von drei Amtszeiten. „Es gibt keine Unterscheidung zwischen vollendeten und unvollendeten Zyklen“, sagte Maduro der NZZ. Mit der Infantino-Argumentation könnte man ja jeweils kurz vor dem Ende einer Amtszeit einen außerordentlichen Kongress einberufen und damit eine vollendete in eine unvollendete und folglich nicht zählende Amtszeit umwandeln.

Das Votum des Fifa-Councils ist für Maduro zweitrangig. Es sei gar nicht zuständig, das zu beschließen, das könne allenfalls der Kongress, sagt er. Doch interessant ist: Für eine solche Statutenänderung braucht es eine Drei-Viertel-Mehrheit – und die bekäme Infantino niemals, Europa hat allein schon eine Sperrminorität.

Die Nichtregierungsorganisation FairSquare hat bereits eine Eingabe bei der Fifa hinterlegt, dass Infantino als nicht wählbar eingestuft werden soll. Den Wahlausschuss leitet allerdings der Schweizer Finanzmanager Bruno Chiomento, der in der Fifa diverse Hüte aufhat, Infantino schon lange kennt und in den vergangenen Jahren auffallend viele Entscheidungen pro Infantino getroffen hat. So wuchsen unter seiner Führung die Zahlungen aus der Fifa-Welt an Infantino auf mindestens 6,1 Millionen Dollar pro Jahr und er genehmigte die neue Vergütungsrichtlinie, die Infantino viele zusätzliche Annehmlichkeiten ermöglicht. Die Uefa stellt deswegen seine Unabhängigkeit als Prüfer infrage und wird ihn nicht akzeptieren.

Hier kommen nun die Mitgliedsländer ins Spiel. Die Kontinentalverbände wie die Uefa sind nicht Mitglieder der Fifa; das sind nur die 211 einzelnen Nationalverbände – wie zum Beispiel der DFB. Und die könnten durchaus rechtliche Schritte unternehmen. Die DFB-Vertreter wie Neuendorf oder sein Stellvertreter Hans-Joachim Watzke äußerten sich in den vergangenen Wochen immer wieder sehr kritisch über Infantino. Der Umgang mit der Satzung und der Wählbarkeit von Infantino könnten als Lackmustest dienen, wie ernst sie es wirklich meinen mit ihren Worten. Doch die Frage, ob der DFB die Wählbarkeit Infantinos rechtlich anficht, beantwortet er nur ausweichend – man stimme sich gerade in allen Fragen mit der Uefa ab.