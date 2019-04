19. April 2019, 17:58 Uhr Justiz-Affäre um Fifa-Präsident Infantino sitzt in der Falle

Ein Sonderermittler hat festgehalten: Gianni Infantinos Geschenke-Orgie an einen befreundeten Schweizer Oberstaatsanwalt war total privat. In der Fifa müsste den Präsidenten genau das in die Bredouille bringen.

Kommentar von Thomas Kistner

Man muss nicht gleich wie einst der Finanzminister Steinbrück mit der Kavallerie drohen. Nachfühlbar ist die Irritation über eine gewisse Amigo-Kultur in der Schweiz aber schon. Im riesigen Fußball-Korruptionskomplex, der bei der Berner Bundesanwaltschaft (BA) liegt, monieren externe Strafbehörden schon lange das schleppende Tempo. Und nun droht sich dieses Grundrauschen in einen Justizskandal zu verwandeln. BA-Chef Michael Lauber, der oberste Strafermittler der Schweiz, könnte über seine allzu guten Drähte zu einer obskuren Figur stürzen: zu Gianni Infantino, dem Boss des Fußball-Weltverbands.

Der Fall ist beispiellos. Schon im Herbst musste sich Berns Chefankläger für zwei diskrete Treffen mit dem Fifa- Patron rechtfertigen. Die fanden 2016 statt, zu der Zeit hatte Laubers BA ein Verfahren eröffnet, das auch Infantino tangierte. Die Behörde erklärte die Meetings in edlen Lokalitäten als Koordinierungstreffen, zur Bewältigung der Arbeitsumfänge. Das ist schon deshalb grotesk, weil sie nicht von der BA, sondern von der Fifa angeregt wurden: Hat Infantinos Funktionärsclique mitfühlende Einblicke in die Arbeitsbelastung der Berner Justiz?

Es geht noch absurder. Im Zuge einer Sonderermittlung gegen einen Walliser Kantonsjuristen, der Infantino die Tür zu Lauber geöffnet hatte und vom Fifa-Boss Tickets, Reisen und anderes im Wert von bis zu 20 000 Euro erhielt, flog ein weiteres Treffen von Lauber und Infantino im Juni 2017 auf. Das war so diskret, dass kein Terminkalender darauf hinweist, nur eine Mail. Erstaunlich ist auch, dass sich die Beteiligten zunächst nicht an den Termin in einem Nobelhotel erinnern konnten. Partielle Amnesie, die der Bundesanwalt gut erklären muss - andernfalls wäre er wohl der Zweite, der im Fifa-Sumpf untergeht. Im Herbst hatte Lauber selbst den für den Fifa-Komplex zuständigen Chef für Wirtschaftsdelikte verabschiedet.

Die Causa wirft eine bizarre Frage auf: Hält die Fifa die Schweiz im Würgegriff? Wann erwacht die Justiz? Spätestens jetzt müsste ihr Blick auf Infantino fallen.

Unter Infantino wurde die Fifa noch anstößiger, als sie es unter dessen Vorgänger Sepp Blatter je war. Infantino hat jede interne Opposition durch willfährige Figuren ersetzt; angefangen mit dem Ethikkomitee. Sein Meisterstück ist Fatma Samoura. Die Generalsekretärin arbeitete jahrzehntelang für die UN in Afrika - warum er die fachfremde Senegalesin im Weltfußball installierte, lässt sich nach drei Amtsjahren so beantworten: weil Samoura unsichtbar blieb. Gerade erst wollte Infantino fast alle Fifa-Rechte an anonyme Investoren verscherbeln. Aufpasser stören da nur.

Die Schweiz muss jetzt nicht nur die Causa Lauber regeln - also die Frage, ob ihr Chefankläger gelogen hat. Auch gegen Infantino liegt neues Material auf dem Tisch. Der Walliser Schlussreport zum Fall des Kantonsjuristen offenbart eine wahre Geschenke-Orgie Infantinos, zu Lasten der Fifa-Kasse. So teure Gaben verbieten die Regeln: Beschenkt werden darf nur, wer einen Bezug zur Fifa hat, kein privater Kumpel. Und Giannis Amigo, der bei der WM in Russland durch die Vip-Logen kurvte, hat ja rein gar nichts mit der Fifa zu tun. Alles total privat - so hat es der Walliser Sonderermittler festgehalten, der erforschen sollte, ob es einen Zusammenhang gab zwischen den Geschenken und der Vermittlung der geheimen Treffen mit dem Bundesanwalt.

In dieser Falle sitzt Infantino jetzt: Um den Fall im Wallis wegzubügeln, mussten seine Geschenke total privat sein. Aber in der Fifa müsste ihn genau das in die Bredouille bringen. Die Justiz muss die Beute jetzt einholen. Es geht ja nun um viel mehr als nur um die Fifa: Es geht um das Vertrauen in einen Rechtsstaat.