Gianni Infantino ist am Wochenende zum nächsten Gipfel seiner Weltfußballpräsidentenkarriere geeilt. Diesmal steuerte der Luxusjet des Emirats Katar, in dem Infantino reisen darf, erst Bangladesch und dann das östliche Himalajagebirge an. Ein historischer Besuch, wie es in den zugehörigen Instagram-Beiträgen heißt. Im Fußballreich Bhutan ließ der Dauerweltreisende in eigener Sache Dutzende Einheimische antanzen, die er, mit einem Landeswimpel in der Hand, breit grinsend zum Ausruf „Fifa!“ dirigierte. Was man so tut. Auch Bhutan hat ja eine Wahlstimme zu vergeben.
Fifa-MachtkampfDie 42 Fragen, die Infantino das Amt kosten sollen
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Europas Fußballfunktionäre setzen dem Fifa-Präsidenten ein Ultimatum, ihre ausführliche Frageliste liest sich wie eine Klageschrift. Nur mit Zeitspiel wird Gianni Infantino darauf nicht reagieren können.
Von Thomas Kistner
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