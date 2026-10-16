Gianni Infantino beschwört eine neue Harmonie im Weltfußball. Tatsächlich sind die Fronten so verhärtet wie nie, der Fifa-Präsident muss um sein Amt bangen.

Die meiste Arbeit hatte Gianni Infantinos Hoffotograf zu verrichten. Zwei Tage lang weilte der Präsident des Fußball-Weltverbandes für das Meeting des 37-köpfigen Fifa-Councils in Zürich: am Mittwochabend zum gemütlichen Dinner, am Donnerstag zur eigentlichen Sitzung. Zahlreiche Bildbelege entstanden dabei für Infantinos Instagram-Account, mit nahezu jedem anwesenden Funktionär ließ sich der Präsident ablichten. Darunter mischte sich sogar ein Bild, wie Infantino seinem Gegenspieler Aleksander Ceferin, dem Präsidenten von Europas Fußball-Union Uefa, die Hand schüttelt.