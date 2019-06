5. Juni 2019, 06:53 Uhr Fifa Die Wunde von Bern

An diesem Mittwoch wird Gianni Infantino als Fifa-Präsident wiedergewählt - allen Skandalen zum Trotz. Die Frage, wie er überhaupt ins Amt kam und sich dort halten kann, führt zu einem Krimi.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

An dem Tag, an dem das Beben in der Fußball-Welt ausbrach, war Gianni Infantino Hunderte Kilometer weg vom Epizentrum. Am 27. Mai 2015, kurz vor dem Wahl-Kongress des Weltverbandes, marschierten Beamte ins Züricher Luxushotel Baur du Lac und in die Fifa-Zentrale. Infantino weilte da in Warschau, Europa-League-Finale, Sevilla gegen Dnjepropetrowsk. Er war damals Generalsekretär des Europa-Verbandes, also gab er ein paar kritische Sätze zur Fifa von sich und forderte namens der Uefa die Verschiebung der Präsidentschaftswahlen.

Es war ein Tag, ...