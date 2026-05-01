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MeinungFußball-WeltverbandSobald Infantino Dinge nicht mit Geld regeln kann, wird es sofort peinlich

Kommentar von Thomas Kistner

Lesezeit: 3 Min.

Da hilft alles Zureden vom Fifa-Präsidenten Gianni Infantino nichts: Palästinas Fußball-Chef Dschibril Radschub (rechts) will seinem israelischen Fußballkollegen nicht die Hand reichen.
Da hilft alles Zureden vom Fifa-Präsidenten Gianni Infantino nichts: Palästinas Fußball-Chef Dschibril Radschub (rechts) will seinem israelischen Fußballkollegen nicht die Hand reichen. Jennifer Gauthier/Reuters

Der gescheiterte palästinensisch-israelische Handschlag zeigt, wie sportpolitisch ungeeignet die Fifa und Präsident Gianni Infantino agieren. Sein Argument sind immer neue Millionen – doch die sind nicht so sicher, wie es scheint.

Die Gedankenleere eines Fifa-Kongresses ist unter Gianni Infantino weit fortgeschritten, eigentlich kaum mehr zu unterbieten. Und doch wurde beim 76. Treffen in Vancouver eine neue Bestmarke erreicht: das geistige Vakuum! Hohler denn je verlief der globale Kicker-Konvent, Fußballaballa mit Brustklopfen und gorillahaftem Finanz-Geprotze, serviert in einem Zahlen- und Phrasensalat, der zuweilen sogar den Dauerredner Infantino selbst sedierte. Noch bei der Verkündigung der Kaffeepause applaudierten die Delegierten mechanisch.

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SZ PlusVon Johannes Aumüller

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