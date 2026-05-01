Die Gedankenleere eines Fifa-Kongresses ist unter Gianni Infantino weit fortgeschritten, eigentlich kaum mehr zu unterbieten. Und doch wurde beim 76. Treffen in Vancouver eine neue Bestmarke erreicht: das geistige Vakuum! Hohler denn je verlief der globale Kicker-Konvent, Fußballaballa mit Brustklopfen und gorillahaftem Finanz-Geprotze, serviert in einem Zahlen- und Phrasensalat, der zuweilen sogar den Dauerredner Infantino selbst sedierte. Noch bei der Verkündigung der Kaffeepause applaudierten die Delegierten mechanisch.