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WM-Pläne der FifaEndspiel um die Zukunft des Fußballs

Lesezeit: 7 Min.

Gianni Infantino neben Aleksander Ceferin: Der Uefa-Boss (re.) stellt sich jetzt mit seinem Verband gegen die Ideen des Fifa-Präsidenten.
Gianni Infantino neben Aleksander Ceferin: Der Uefa-Boss (re.) stellt sich jetzt mit seinem Verband gegen die Ideen des Fifa-Präsidenten. Gonzalo Fuentes/Reuters

Die Fußballwelt ist gespalten wie nie: Nach dem WM-Boykott der Europäer stellen sich auch Nordamerika und Asien offen gegen Gianni Infantino. Aber der Fifa-Chef hält an seinem Investorenplan fest. Die Frage ist: Was treibt ihn an?

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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Gianni Infantino will sich noch nicht geschlagen geben. Das ist die Botschaft des Schreibens, das sein Fußball-Weltverband am Freitagmorgen in die Welt sandte – und in dem die Verzweiflung über die niederschmetternde Lage aus jeder Zeile spricht. Er wolle festhalten an den Investorenplänen, heißt es da, die seien doch so gut für die Entwicklung des Fußballs. Der Weg sei richtig, nur habe leider die „falsche Berichterstattung in den Medien (…) den geplanten Konsultationsprozess gestört“.

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