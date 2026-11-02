Der Fußball -Weltverband gerät wegen Zahlungen zugunsten seines Präsidenten Gianni Infantino immer stärker in Erklärungsnot. Nach Recherchen der New York Times und der französischen Zeitung Le Monde wurde beschlossen, dass die Fifa für die Jahre 2024 bis 2026 Steuern für Infantino in Höhe von vier Millionen Dollar übernimmt. Der Weltverband weist ein Fehlverhalten in dieser Sache zurück.

Der Hintergrund dieses Vorgangs ist, dass der eigentlich in der Schweiz beheimatete Präsident vor der Klub-WM 2025 und der WM 2026 zeitweise in den USA tätig war, weil diese beiden Großturniere dort stattfanden. Für die vorübergehend nach Nordamerika entsandten hauptamtlichen Mitarbeiter der Fifa galt das Prinzip der „tax equalization“. Das soll dazu führen, dass niemand durch eine beim Auslandseinsatz entstehende steuerliche Mehrbelastung schlechter gestellt ist, als wenn er in der Schweiz arbeiten würde. Im Frühjahr 2024 soll der Chef des Compliance- und des Vergütungsausschusses, der Schweizer Finanzmanager Bruno Chiomento, die Idee genehmigt haben, diesen Ansatz auch bei Infantino anzuwenden, obwohl dieser kein normaler Angestellter, sondern ein gewählter Funktionär ist.

In der Fifa-Verwaltung soll diese Handhabung später auf Widerstand gestoßen sein, doch im Frühjahr habe der Verband zwei Experten beauftragt, die in der Frage im Sinne des Präsidenten argumentierten. Darunter war der Schweizer Anwalt David Zollinger, der in den vergangenen Jahren auch Gianni Infantino selbst vertrat. Le Monde zitiert aus einem Schreiben der beiden Experten, wonach diese zu dem Schluss kamen, dass die US-Steuer insgesamt eine zusätzliche Steuer darstelle. Deswegen sollte sie übernommen werden, was dann Compliance-Chef Chiomento erneut bestätigt habe.

Die Zahlungen an die Fifa-Spitze stiegen 2025 extrem an

Auf eine Anfrage der SZ dazu reagierte die Fifa zunächst nicht, ebenso wenig Chiomento; Zollinger wollte sich unter Verweis auf das Anwaltsgeheimnis nicht über etwaige Mandate äußern. Für die ursprüngliche Berichterstattung hatte der Weltverband erklärt, sämtliche Fragen zur Vergütung der Führungsspitze einschließlich des Präsidenten würden vom unabhängigen Vergütungsausschuss entschieden. Alle internen Vorschriften und Verfahren sowie alle Gesetze seien eingehalten worden, und die Fifa stelle sicher, dass alle Melde- und Steuerpflichten erfüllt würden.

Diese Sätze hat der Fußball-Weltverband in den vergangenen Wochen öfter zu kritischen Finanzthemen vorgetragen. So war kürzlich aufgeflogen, dass Infantino von der Fifa mehr Geld erhalten hat als bisher bekannt. Im Jahresbericht 2024 war eine Entlohnung von 4,25 Millionen Franken vermerkt, nach dem damaligen Wechselkurs umgerechnet rund 4,8 Millionen Dollar. Ausweislich der vom Weltverband in den USA eingereichten Steuerunterlagen erhielt der Präsident im Jahr 2024 von der Fifa und einer Fifa-Tochtergesellschaft, die für die Organisation der WM zuständig war, in Summe aber 6,1 Millionen Dollar. Im Jahr 2025 wiederum stiegen die Gesamtzahlungen für das Fifa Senior Management, das Präsident, Generalsekretär und zehn Direktoren umfasst, von rund 20,3 Millionen Dollar auf fast 24,9 Millionen Dollar. Wer von dieser Steigerung um 4,5 Millionen Dollar wie profitiert hat, schlüsselte die Fifa auf Anfrage nicht auf.