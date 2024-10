Véron Mosengo-Omba, gebürtiger Kongolese und seit Langem Schweizer, war Studienfreund Infantinos an der Uni Fribourg, später auch im Sportmanagement. Und er galt als Wahlhelfer, als Infantino Anfang 2016 auch dank der Voten der afrikanischen Verbände den Fifa-Thron eroberte. Nach der Kür wechselte Mosengo-Omba ebenfalls zum Weltverband, betreute dort die Föderationen Afrikas und der Karibik, die an der Fifa-Entwicklungshilfe hängen. Bald rückte er zum Chef für alle Mitgliedsverbände auf. Und im März 2021 wechselte er als Generalsekretär zum Caf.

Dass an dessen Spitze Vertraute von Infantino werkeln, hat Tradition. Als Mosengo-Omba in der Verbandszentrale in Kairo einzog, herrschte dort ein filmreifes Finanzchaos. Hinterlassen hatte es ein anderer Getreuer Infantinos, der erst 2017 als Caf-Präsident installierte Ahmad Ahmad. Er war am Rande der WM der Frauen 2019 in Frankreich sogar festgenommen worden, zudem arbeiteten Wirtschaftsprüfer heraus, wie unter Ahmad allein zwischen 2017 und 2019 rund 24 Millionen Dollar in dunkle Kanäle versickert seien.

Ahmad wurde zum Risiko, und die Fifa vollzog eine absurd wirkende Rochade: Sie setzte, offiziell auf Bitte Ahmads, die Senegalesin Fatma Samoura als Caf-Aufseherin ein – ihres Zeichens im Hauptberuf Generalsekretärin in Infantinos Weltverband. Sie siedelte für ein halbes Jahr nach Kairo um, dann schickte sie ein wütender Caf-Kongress zurück nach Zürich. Und Ahmad wurde wegen korrupter Umtriebe gesperrt.

Monate darauf pirschte der nächste Infantino-Vertraute in die Afrika-Zentrale. Mosengo-Omba kam im Schlepptau des neuen, im März 2021 inthronisierten Präsidenten Patrice Motsepe; auch den Südafrikaner hatte Infantino protegiert. Die Talfahrt des Caf hielt an, zugleich stieg die Anzahl der Kostgänger. Statt zwei Vizepräsidenten benötigt Afrika nun fünf, erst am Dienstag wurde einer von ihnen in Dschibuti im Zuge einer Finanzaffäre verhaftet. Zwei Dutzend Funktionäre umfasst der Caf-Vorstand, er verschlang rund 500 000 Dollar an jährlichen Kosten – pro Kopf. Obendrauf kam ein Bonussystem: Nach Ablauf einer Amtsperiode darf der Caf-Boss 500 000 Dollar zusätzlich einsacken, die Vizes 250 000, das einfache Vorstandsmitglied 150 000.

In diesem Habitat führte der vormalige Fifa-Manager Mosengo-Ombas so lange Regie, bis es zum Bruch mit Afrikas Granden kam. Ende September forderte eine interne Kommission seine Suspendierung, jetzt sollen internationale Prüfer ran.

Parallel ist die Schweizer Justiz im Stillen schon seit Februar aktiv. Da wurden die Ermittlungen im Kanton Fribourg formell eröffnet, wie sich aus den Gerichtsunterlagen ergibt, über die am Mittwoch das Schweizer Recherche-Medium Gotham City als Erstes berichtete. Der Name von Mosengo-Omba fällt darin nicht, aber aus den Umschreibungen ist klar, um wen es sich handelt.

Der Anlass für die Ermittlungen: Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hatte eine Reihe von Verdachtsmeldungen auf Schweizer Konten erhalten. Unter anderem soll der „Generalsekretär“ wiederholt Prämien erhalten haben, die fünfmal höher lagen als der Höchstbetrag seines Arbeitsvertrags. Auch habe es statt nachvollziehbarer Überweisungen Barabhebungen gegeben. Laut Aktenlage bezog sich die MROS auf ein „Bündel an Beweisen, die den Verdacht auf Akte illoyalen Managements“ zugunsten des Funktionärs begründeten.

Eingedenk der zu befürchtenden Publikumswirksamkeit wollten die Kantonal-Ermittler die brisante Causa lieber an die Bundesjustiz weiterreichen. Sie argumentierten, dass die „Auswirkungen“ der Verdachtsmomente „angesichts der beruflichen und akademischen Karriere des Genannten in der Schweiz umso bedeutender“ auf das Ansehen der Schweiz sein dürften – und deshalb besser der Bund ran solle. Die Freiburger Ermittler wandten sich deshalb ans Bundesstrafgericht, aber das führte zu nichts. Sie müssen die Sache selbst durchziehen.

Fragen wirft der Fall des in Caf-Dienste gewechselten Infantino-Intimus auch an die Fifa auf. Denn die Skandalchronik des Afrika-Verbandes wurde über all die Jahre akribisch von dortigen Online-Medien begleitet und unablässig in die Welt getragen. Mitte August zerrte die Fifa plötzlich den US-Konzern Google vors Zürcher Handelsgericht. Im Kern griff die Fifa eine Webseite an, die in den Resultaten erscheine, wenn nach dem Weltverband gesucht wird. Die Seite widme sich ausschließlich der Fifa, stelle sie als korrupte Organisation dar, von mafiösen Strukturen durchzogen, und greife Funktionäre direkt an.

Vor zwei Wochen wies das Gericht die Klage ab. Google muss nichts löschen. Und merkwürdig: Laut Urteil erscheine die Webseite gar nicht, wenn man nur „Fifa“ googeln würde – anders als behauptet. Der Zensur-Versuch ging nach hinten los, die Fifa muss Google sogar entschädigen. Oder in eine nächste Instanz ziehen – was im Lichte der neuen Affäre besonders interessant wäre.

Die Fifa antwortete auch nicht auf die Frage, ob ihre Google-Klage mit dem Fall Mosengo-Omba zusammenhänge. Der taumelnde Generalsekretär beantwortet seit Monaten keine Anfragen. Im Juli hatte er auf X gepostet, dass seine Bemühungen, den Caf „umzukehren und zu regulieren“, durch jähe Berichte sabotiert würden, die keine Beweise enthielten. Das würde eine unabhängige Untersuchung bald aufdecken. So eine läuft nun in der Tat. Nur in eine andere Richtung.