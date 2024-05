Infantino sichert sich Machtfülle in einer neuen Dimension

Fifa-Kongress in Thailand

Von Thomas Kistner

Vollversammlung des Fußball-Weltverbandes in Bangkok, soeben hat der Fifa-Kongress seinem Vorsitzenden Gianni Infantino ein weiteres Einheitsparteitags-Resultat geliefert. 210 der 211 stimmberechtigten Delegierten finden den Budgetvorschlag für 2025 völlig okay - halt, stopp: wieso nur 210? Da fehlt doch jemand! Der Fifa-Boss grinst vom Podium, er will jetzt mal gnädig sein und ordnet die fehlende Stimme dem einzig denkbaren Umstand zu: Da habe wohl gerade jemand "Kaffeepause" gemacht.