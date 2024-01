Von Thomas Kistner

Im Angesicht des neuen Jahres geht es Gianni Infantino wie manchem deutschen Ampel-Politiker: Er sieht sich von der Realität umzingelt. Kurz vor Silvester kippten Frankreichs Verfassungsrichter eine Steuerbefreiung für den Fußball-Weltverband und dessen Bedienstete, was nun den geplanten Teil-Umzug der Fifa nach Paris torpedieren könnte. Und schlimmer: Zeitgleich muss der Fifa-Chef Infantino auch ein Lieblingsprojekt stoppen - die alleinige Kontrolle über das milliardenschwere globale Transfergeschäft. So bleibt dem Fußball im neuen Jahr nur Altvertrautes erhalten: die Pannen-Chronik des Affären-Funktionärs an der Spitze. Jetzt gleich mit Doppelwumms.