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Fifa-PräsidentFür den Chef bitte die Superior Suite

Lesezeit: 6 Min.

Gianni Infantino mit seiner Ehefrau Leena Al Ashqar (2. v.r.) sowie den Töchtern Shania Serena Infantino, Alessia Infantino, Sabrina Infantino und Dhalia Nora Infantino, 2024 bei einer Promihochzeit in Mumbai.
Gianni Infantino mit seiner Ehefrau Leena Al Ashqar (2. v.r.) sowie den Töchtern Shania Serena Infantino, Alessia Infantino, Sabrina Infantino und Dhalia Nora Infantino, 2024 bei einer Promihochzeit in Mumbai.
Foto: Francis Mascarenhas/Reuters

Mehr Millionen, weniger Steuern – und welche Annehmlichkeit darf’s heute sein? Immer deutlicher tritt zutage, dass im System Infantino vor allem Infantino profitiert. Und ein paar Vertraute, die für ihn die Regeln hinbiegen.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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Der Kampf um die künftige Aufstellung des Weltfußballs geht in seine entscheidende Phase. In spätestens zwei Wochen, bis zum 18. November, muss die von Europas Fußball-Union Uefa angeführte Opposition ihren Gegenkandidaten zu Gianni Infantino präsentieren, der sich im März in Rabat in Marokko ein viertes Mal als Fifa-Präsident wählen lassen will. Eine andere Frist ist bereits an diesem Montag ausgelaufen. Und der Umgang damit löst direkt die nächste Eskalation in diesem nie dagewesenen Machtkampf aus.

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:Neue Allianz im Weltfußball: Wird Fifa-Boss Infantino jetzt gestürzt?

Die Dachverbände Europa, Asien sowie Nord- und Mittelamerika fordern in einem Brief einen Neuanfang an der Spitze der Fifa. Wie verändert das die Dynamik im Konflikt um Gianni Infantino?

Von Johannes Aumüller, Anna Dreher und Thomas Kistner

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