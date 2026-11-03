Mehr Millionen, weniger Steuern – und welche Annehmlichkeit darf’s heute sein? Immer deutlicher tritt zutage, dass im System Infantino vor allem Infantino profitiert. Und ein paar Vertraute, die für ihn die Regeln hinbiegen.

Der Kampf um die künftige Aufstellung des Weltfußballs geht in seine entscheidende Phase. In spätestens zwei Wochen, bis zum 18. November, muss die von Europas Fußball-Union Uefa angeführte Opposition ihren Gegenkandidaten zu Gianni Infantino präsentieren, der sich im März in Rabat in Marokko ein viertes Mal als Fifa-Präsident wählen lassen will. Eine andere Frist ist bereits an diesem Montag ausgelaufen. Und der Umgang damit löst direkt die nächste Eskalation in diesem nie dagewesenen Machtkampf aus.