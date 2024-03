Im Feindesland: Gianni Infantino beim Uefa-Kongress in Paris.

Kommentar von Thomas Kistner

Dass Europa kein gutes Pflaster ist für den Fußball-Weltverband und dessen Verbündete, ist kein Geheimnis. Tiefer Dissens herrscht zwischen der Fifa und dem mächtigsten Erdteilverband, der Europa-Union Uefa, der Umgang beschränkt sich aufs Nötigste. Ziemlich blöd für Gianni Infantino, denn wer ständig mehr Geld aus dem Fußball saugen will, kommt um dessen Mutterländer nicht herum. Und die liegen nun einmal in Europa, spielen Champions und Europa League oder, wie in Kürze, ein großes EM-Turnier.