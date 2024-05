Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Auf der Landkarte des Weltfußballs sucht man Bangkok vergeblich. Doch für die Funktionäre der Fifa ist die Metropole eine Reise wert. Sie freuen sich über eine einträgliche Woche in Thailands Hauptstadt, wo gerade der 74. Kongress des Weltverbandes läuft. Zwar ist der eigentliche Plenartag erst am Freitag, aber die Tage davor sind mit ausreichend Sitzungen aufgepeppt. Und mag sich das reale Arbeitspensum traditionell in Grenzen halten, so erwartet die Delegierten doch etwas Bedeutendes: eine tolle Honorierung.