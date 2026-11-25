Die marokkanische Seite versuchte alles. Noch am Tag des Urteilsspruchs wandte sich der Fußballverband mit einer Beschwerde an den Internationalen Sportgerichtshof (Cas): Es habe einen unlauteren Kontakt zwischen einem der drei eingesetzten Richter und einem Vertreter der Gegenseite gegeben. Doch der betreffende Richter dementierte einen solchen Kontakt strikt, der Cas wies die Beschwerde zurück, und somit steht fast ein Jahr nach dem Finale des Afrika-Cups 2026 ein neues Urteil.

Der Gewinner des Turniers ist offiziell wieder die Mannschaft, die das Spiel damals auf dem Platz gewonnen hatte, nämlich Senegal. Und nicht Marokko, dem eine Disziplinarkommission des afrikanischen Fußballverbandes (Caf) den Sieg am Grünen Tisch zwischenzeitlich zuerkannt hatte. Damit dürfte das letzte juristische Wort noch nicht gesprochen sein, Marokko kann noch das Schweizer Bundesgericht anrufen. Aber bei diesem Thema geht es nicht nur um einen Streit zwischen den damaligen Finalgegnern. Sondern es wirkt auch intensiv in den Präsidentschaftswahlkampf des Fußball-Weltverbandes hinein.

Cas-Urteil : Senegal erhält den Afrika-Cup-Titel zurück Der Sportgerichtshof Cas revidiert das Urteil des Afrikanischen Fußballverbandes – der ursprüngliche Champion erhält den Pokal zurück. ...

Gianni Infantino, 56, will sich im März wiederwählen lassen. Es ist fraglich, ob er dann überhaupt ein Kandidat sein wird – wegen verschiedener Aktivitäten der amerikanischen Justiz und weil er aufgrund der Statuten der Fifa eigentlich gar nicht mehr antreten dürfte. Aber sollte er es bis zum Kongress schaffen, der just in Marokkos Hauptstadt Rabat stattfindet, muss er gegen den Franzosen Philippe Diallo, 63, und den Japaner Kozo Tashima, 69, um die Mehrheit unter den 211 Mitgliedsländern kämpfen. Für diesen Fall setzt das Infantino-Lager auf die Unterstützung des kompletten afrikanischen Kontinentes mit seinen 54 Voten. Erst kürzlich sicherte ihm der Infantino-nahe Caf-Präsident Patrice Motsepe diese noch einmal zu – verbunden mit dem Hinweis, dass man sich sehr über die Erhöhung der finanziellen Zuwendungen freue, die dank Infantino bald fließen würden.

Tatsächlich aber ist Afrikas Fußball viel gespaltener, als solche Aussagen nahelegen. Das gilt ohnehin generell. Die Konfliktlinien verlaufen zwischen franko- und anglophonen Ländern, zwischen arabischen und zentralafrikanischen Ländern; und auch zwischen Infantino-nahen Funktionären und denen, die es als übergriffig empfinden, wenn sich die Fifa-Zentrale wie in der Infantino-Ära wiederholt geschehen, in die Vorgänge auf dem Kontinent einmischt. Und das Afrika-Cup-Thema befeuert das nun noch weiter.

Marokko zählt zu den bevorzugten Destinationen von Fifa-Boss Infantino

Denn es ist erstaunlich, welche Schleifen dieses überhaupt ziehen konnte. Das Finale selbst war zwar tumultös verlaufen, weil die Senegalesen nach mehreren krassen Fehlentscheidungen und sonstigen Benachteiligungen vor und während des Spiels in der Nachspielzeit aus Protest den Platz verließen. Aber sie kehrten wieder zurück und gewannen nach einem kläglich verschossenen Elfmeter des Marokkaners Brahim Díaz und durch einen Treffer von Pape Gueye in der Verlängerung 1:0. Die Tatsache, dass das Spiel nicht abgebrochen, sondern weitergespielt und beendet wurde, ist nach den einschlägigen Regularien der entscheidende Fakt – aber die Caf-Disziplinarkommission entschied trotzdem anders.

Dabei spielt in dieses Thema hinein, dass Marokko zu den bevorzugten Destinationen von Fifa-Boss Infantino zählt. In Rabat unterhält die Fifa seit dem Vorjahr eine Außenstelle, Infantino hält sich recht oft dort auf. So lud er zum Beispiel just in Marokkos Hauptstadt seine Fifa-Direktoren, als er im August während des großen Ärgers um einen aufgeflogenen Investorendeal ein Krisentreffen anberaumte.

Marokko unterlag zwar bei der ersten WM-Vergabe der Infantino-Ära gegen die USA, Kanada und Mexiko, ist seitdem aber einer der großen sportpolitischen Profiteure. So darf das Land zusammen mit Spanien und Portugal sowie Argentinien, Uruguay und Paraguay die Sechs-Länder-WM im Jahr 2030 ausrichten. Die Anzeichen verdichten sich, dass Rabat dabei auch Austragungsort des Finales sein wird, was nicht nur in Spanien schon viel Verdruss erzeugt. Obendrein fielen bei den vergangenen Weltmeisterschaften zufälligerweise auch diverse Entscheidungen auf dem Platz zugunsten der Marokkaner aus. Entsprechend groß war die Verärgerung, dass Marokko im Frühjahr am Grünen Tisch den Afrika-Cup-Titel zugesprochen bekommen hatte – auch wenn alle Stellen immer darauf verwiesen, dass das entscheidende Gremium unabhängig agiere.

Dabei ist dies nicht das einzige Thema, das Afrikas Fußball gerade aufwühlt. Daneben gibt es zum Beispiel Vorgänge rund um den Verband der Demokratischen Republik Kongo. Der hat nach Lage der Dinge in der Qualifikation für die WM 2026, für die er sich durch einen Sieg in den interkontinentalen Playoffs gegen Jamaika einen Startplatz sicherte, einen Spieler ohne Spielberechtigung eingesetzt. Dieser hatte in der Jugend mehrere Partien für Frankreich bestritten, und dessen Verbandswechsel sei, so ergab es nach Darstellung von Le Monde eine Prüfung der eigenen Fifa-Juristen, nicht abgeschlossen gewesen.

Der Franzose Philippe Diallo, der Fifa-Präsident werden möchte, hat afrikanische Wurzeln

Ein Protest des nigerianischen Verbandes, der im afrikanischen Playoff-Spiel gegen die DR Kongo gescheitert war, blieb erfolglos. Dabei hatte in der Vergangenheit der Einsatz nicht spielberechtigter Spieler immer eine Niederlage am Grünen Tisch zur Folge. Bei der DR Kongo hingegen nicht. Nicht nur Nigeria durfte sich benachteiligt fühlen, sondern auch Burkina Faso, das in der ersten Stufe der Afrika-Qualifikation weitergekommen wäre, wenn alle strittigen Spiele der DR Kongo als verloren gewertet worden wären. Das Pikante an dieser Geschichte ist: Den kongolesischen Verband führt seit dem Frühjahr Véron Mosengo-Omba, ein früherer Studienfreund von Gianni Infantino, der vorher Ämter bei Fifa und Caf innehatte. Er teilte mit, er habe von den internen Feststellungen nichts gewusst.

Schließlich ist da noch ein drittes Thema, das das Stimmverhalten des afrikanischen Blockes beeinflussen dürfte: Der Franzose Philippe Diallo, der als Kandidat von Europas Fußball-Union (Uefa) gegen Infantino ins Rennen geht, hat afrikanische Wurzeln, sein Vater Souleymane ist in Dakar, der Hauptstadt Senegals, geboren. Hinter seiner Nominierung dürfte auch die Überlegung stecken, dass er Stimmen aus den französischen Überseegebieten, aber auch aus Afrika leichter gewinnen kann als andere Kandidaten.

Zugleich zeigt dieses Urteil unabhängig von den afrikanischen Debatten noch etwas ganz anderes: Auf den Cas, der oft im Sinne der mächtigsten Sportfunktionäre urteilt, kann sich das Infantino-Lager nicht verlassen. Das dürfte noch einmal relevant werden, wenn es um die Frage geht, ob Gianni Infantino im März überhaupt antreten darf. Eigentlich müsste ihn schon der Wahlausschuss des Weltverbandes suspendieren, weil er sich gerade in der dritten von drei statuarisch erlaubten Amtszeiten befindet. Eine vierte ist demnach verboten. Aber weil dieses Gremium der Schweizer Finanzmanager Bruno Chiomento leitet, der in den vergangenen Jahren in mancher Frage im Sinne Infantinos agierte, ist nicht zu erwarten, dass er da streng vorgeht. Aber daraufhin könnte sich dann eines der 211 Mitgliedsländer der Fifa an die Instanz wenden, die den Fußball gerade durchgeschüttelt hat: den Cas.