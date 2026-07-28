Fifa -Präsident Gianni Infantino plant, dass der Fußball -Weltverband Anteile an Weltmeisterschaften an private Investoren veräußert. Hierfür soll ein Unternehmen namens Fifa Forward Enterprise (FFE) gegründet werden, das die kommerziellen Rechte an den wichtigsten Fifa-Wettbewerben übernimmt: Neben der Männer-WM betrifft das auch die Frauen-WM und die Klub-WM. Einen entsprechenden Bericht der Times bestätigte die Fifa am frühen Dienstagabend.

Die Fifa beteuerte, sie würde nach der Gründung eines solchen Unternehmens, der Kongress und Council zustimmen müssen, Mehrheitsgesellschafter bleiben. Nach ihren Angaben sollen private Geldgeber rund 20 Prozent der Anteile an der neuen FFE erwerben können. Laut Times soll es auch den 211 Fifa-Mitgliedsverbänden ermöglicht werden, Anteile zu erhalten, die sie entweder behalten oder verkaufen können. Ein solcher Deal könnte den Druck erhöhen, das Teilnehmerfeld einer WM weiter auszubauen oder die WM häufiger als bisher auszutragen, um den Gewinn zu steigern.

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Die Europäische Fußball-Union Uefa reagierte mit scharfer Kritik auf das angebliche Vorhaben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will die Uefa noch in der laufenden Woche eine Dringlichkeitssitzung abhalten, um über ihre weitere Reaktion auf die Pläne zu beraten. Laut Sky, ESPN und Bloomberg soll auch über einen möglichen Boykott der Weltmeisterschaft gesprochen werden.

„Damit wird eine Grenze überschritten, die die für den Fußball verantwortlichen Institutionen niemals überschreiten dürften“, teilte der Dachverband mit. Die Uefa nehme die Sache sehr ernst. „Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine Handelsware – erst recht nicht bei völliger Intransparenz darüber, wer finanziell davon profitiert. Niemand von uns ist Eigentümer des Fußballs. Er steht der Fifa nicht zum Verkauf“, hieß es in dem Statement weiter.

In die Pläne sind nach den Recherchen der Times auch Personen aus dem Umfeld der US-Regierung von Donald Trump einbezogen worden. Die Fifa bestätigte, dass die Holding Thrive Eternal von Technologie-Investor Joshua Kushner, dessen Bruder Jared mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet ist, die vorgeschlagene Investorengruppe für FFE führen soll. Die Investitionspläne würden bereits seit mehreren Monaten vorbereitet und müssten noch genehmigt werden, hieß es. Die Fifa arbeite bei ihren Plänen mit der Investmentbank JP Morgan zusammen.

Ein solcher Deal hätte auch Auswirkungen auf Infantinos Aufgaben bei der Fifa: Sollte das Modell umgesetzt werden, könnte der 56-Jährige nach dem Ende seiner bis 2031 erwarteten letzten Amtszeit als Fifa-Präsident das neue Unternehmen als Commissioner oder Geschäftsführer leiten. Ähnliche Pläne hatte Infantino schon im Jahr 2018 verfolgt, als er für die Klub-WM und eine weltweite Nations League einen Milliarden-Deal unter Beteiligung saudi-arabischer Investoren anstrebte. Dieses Geschäft erhielt innerhalb der Fifa aber keine ausreichende Unterstützung und kam daher nicht zustande. An der Spitze eines privaten WM-Unternehmens könne Infantino ein hohes zweistelliges Millionengehalt pro Jahr erwarten, heißt es.