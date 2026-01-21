Zum Hauptinhalt springen

MeinungRegeländerungEcken überprüfen? Der Fußball braucht weniger VAR und nicht mehr

Kommentar von Martin Schneider

Lesezeit: 2 Min.

War dieser Eckball von David Raum korrekt? Die Entscheidung oblag beim Bundesligaspiel der Leipziger noch dem Auge des Schiedsrichterassistenten. Ab 1. Juni darf der VAR auch dafür zuständig sein.
War dieser Eckball von David Raum korrekt? Die Entscheidung oblag beim Bundesligaspiel der Leipziger noch dem Auge des Schiedsrichterassistenten. Ab 1. Juni darf der VAR auch dafür zuständig sein. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Pünktlich zur WM sollen die Befugnisse des Videoschiedsrichters erweitert werden, um jede Ungerechtigkeit aus dem Fußball zu tilgen. Aber Fehler gehören zum Spiel. Nicht die totale Überwachung.

Man stelle sich eine Szene im Fußball-WM-Viertelfinale vor, erste Halbzeit, der Schiedsrichter zieht die gelb-rote Karte, aber in der Wiederholung ist zu sehen, dass der sanktionierte Spieler klar den Ball gespielt hat. Oder: WM-Halbfinale, 85. Minute, abgefälschter Ball, es müsste Abstoß geben, gibt aber Eckball. Flanke, Tor, Finaleinzug durch eine Fehlentscheidung. Das Wehklagen der betroffenen Nation wäre absehbar: Warum guckt der Videoschiedsrichter denn da nicht drauf! Nur, weil er das nicht darf? Warum nicht? Wir haben ihn doch sowieso! Das ist doch verrückt! Und überhaupt, der VAR … und so weiter.

