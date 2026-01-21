Man stelle sich eine Szene im Fußball-WM-Viertelfinale vor, erste Halbzeit, der Schiedsrichter zieht die gelb-rote Karte, aber in der Wiederholung ist zu sehen, dass der sanktionierte Spieler klar den Ball gespielt hat. Oder: WM-Halbfinale, 85. Minute, abgefälschter Ball, es müsste Abstoß geben, gibt aber Eckball. Flanke, Tor, Finaleinzug durch eine Fehlentscheidung. Das Wehklagen der betroffenen Nation wäre absehbar: Warum guckt der Videoschiedsrichter denn da nicht drauf! Nur, weil er das nicht darf? Warum nicht? Wir haben ihn doch sowieso! Das ist doch verrückt! Und überhaupt, der VAR … und so weiter.
MeinungRegeländerungEcken überprüfen? Der Fußball braucht weniger VAR und nicht mehr
Kommentar von Martin Schneider
Lesezeit: 2 Min.
Pünktlich zur WM sollen die Befugnisse des Videoschiedsrichters erweitert werden, um jede Ungerechtigkeit aus dem Fußball zu tilgen. Aber Fehler gehören zum Spiel. Nicht die totale Überwachung.
VAR Pascal Müller:„Dann geht es wieder los: War der VAR Kaffee trinken?“
Ständig wird über ihn diskutiert, seine Arbeit kennen die wenigsten. Ein Gespräch mit Videoschiedsrichter Pascal Müller, der seit sechs Jahren fast jede Woche im Kölner Keller sitzt und sagt: Ein Fußball ohne VAR würde nicht mehr akzeptiert.
Lesen Sie mehr zum Thema