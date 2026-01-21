Man stelle sich eine Szene im Fußball-WM-Viertelfinale vor, erste Halbzeit, der Schiedsrichter zieht die gelb-rote Karte, aber in der Wiederholung ist zu sehen, dass der sanktionierte Spieler klar den Ball gespielt hat. Oder: WM-Halbfinale, 85. Minute, abgefälschter Ball, es müsste Abstoß geben, gibt aber Eckball. Flanke, Tor, Finaleinzug durch eine Fehlentscheidung. Das Wehklagen der betroffenen Nation wäre absehbar: Warum guckt der Videoschiedsrichter denn da nicht drauf! Nur, weil er das nicht darf? Warum nicht? Wir haben ihn doch sowieso! Das ist doch verrückt! Und überhaupt, der VAR … und so weiter.