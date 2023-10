Von Thomas Kistner

Das neue Video der Fifa sagt alles. Der goldene Weltpokal ruht auf einem Sockel. Im Hintergrund sechs riesige Nationalfahnen. Und in der Bildmitte steht ER: businessblauer Maßanzug, die Krawatte sitzt. Die Augenbrauen wandern sportlich weit nach oben. Fein legt der Herr der Bälle die Fingerspitzen aneinander und trägt vor, was ihm die Jungs von der PR aufgeschrieben haben. Vielleicht betet er es aber auch auswendig runter, er hat das Zeug ja oft genug erzählt. "In einer gespaltenen Welt ...", Gianni Infantino grimassiert kurz in die Kamera, wedelt mit der Hand, fährt fort, "...wirken die Fifa und der Fußball vereinigend!"