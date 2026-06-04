Die Staatsanwaltschaft Fribourg ermittelt nach einer Anzeige gegen Fifa-Präsident Gianni Infantino. Es geht um die Schattenwelt der Spielerberater – und den Vorwurf einer falschen Anschuldigung. Bald soll Infantino selbst in der Sache vernommen werden.

Emilio Garcia Silvero hat alle Hände voll zu tun. Das WM-Turnier liefert dem Justizchef des Fußball-Weltverbandes Fifa in den USA Problemfälle am Fließband: von der begehrten, bisher nicht erlangten Steuerbefreiung für die WM-Teilnehmer bis zu der Frage, ob es rechtens ist, dass die Fifa bei den Spielen Irans die alte persische Flagge der Schah-Zeit aus den Stadien verbannen will. Hinzu kommen Strafermittlungen gegen die Fifa, die von den Generalstaatsanwaltschaften in New York und New Jersey angestrengt wurden: wegen der astronomischen Ticketpreise und einer womöglich gezielten Täuschung von Fußballfans bei der Vergabe von Eintrittskarten.