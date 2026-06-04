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Fußball-WeltverbandErst zur WM, dann zur Schweizer Justiz

Lesezeit: 7 Min.

Im Blickpunkt während derFußball-WM in den USA: Fifa-Präsident Gianni Infantino weiht das internationale  Sendezeentrum im Kay Bailey Hutchison Convention Center ein.
Im Blickpunkt während derFußball-WM in den USA: Fifa-Präsident Gianni Infantino weiht das internationale  Sendezeentrum im Kay Bailey Hutchison Convention Center ein. Raymond Carlin III/IImagn Images/Reuters

Die Staatsanwaltschaft Fribourg ermittelt nach einer Anzeige gegen Fifa-Präsident Gianni Infantino. Es geht um die Schattenwelt der Spielerberater – und den Vorwurf einer falschen Anschuldigung. Bald soll Infantino selbst in der Sache vernommen werden.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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Emilio Garcia Silvero hat alle Hände voll zu tun. Das WM-Turnier liefert dem Justizchef des Fußball-Weltverbandes Fifa in den USA Problemfälle am Fließband: von der begehrten, bisher nicht erlangten Steuerbefreiung für die WM-Teilnehmer bis zu der Frage, ob es rechtens ist, dass die Fifa bei den Spielen Irans die alte persische Flagge der Schah-Zeit aus den Stadien verbannen will. Hinzu kommen Strafermittlungen gegen die Fifa, die von den Generalstaatsanwaltschaften in New York und New Jersey angestrengt wurden: wegen der astronomischen Ticketpreise und einer womöglich gezielten Täuschung von Fußballfans bei der Vergabe von Eintrittskarten.

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Seit genau zehn Jahren steht Gianni Infantino an der Spitze der Fifa – und prägt eine beispiellose Skandalära. Ein Ende ist nicht abzusehen: Kurz vor der Fußball-WM wird er noch scham- und hemmungsloser.

SZ PlusVon Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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