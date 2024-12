Solange der Fußball Infantino folgt, ist Kritik an Saudi-Arabien heuchlerisch

Kommentar von Thomas Kistner

Es war, wie erwartet, ein Possenspiel. Dass die Fußball-WM 2034 nicht einfach gleich per präsidialer Mail an den lieben Bruder Salman, „herzlichst, wie vereinbart, Dein Gianni“, an Saudi-Arabien expediert wurde, wird ein letztes, eher weniger spannendes Geheimnis des Weltverbandsbosses Infantino bleiben: Wofür der Aufwand?