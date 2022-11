Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Beim Blick auf die Schar der Fußballverbände hüpft das Herz des Fifa-Bosses Gianni Infantino. Ende der vergangenen Woche lief die Bewerberfrist für die nächste Präsidentenwahl des Weltverbandes ab, und sieh an: Der umstrittene Italo-Schweizer ist der einzige Kandidat, der beim Kongress in Kigali/Ruanda im März antritt. Jetzt kann sich der 52-Jährige wie schon vor vier Jahren per Akklamation bestätigen lassen - obwohl in der Schweiz ein Strafermittlungsverfahren gegen ihn läuft.

Der fröhlichen Fußballfamilie ist das traditionell egal, nicht wenige Funktionäre kennen sich ja selbst gut aus mit derlei Ungemach. Insofern ist es gut, dass Infantinos Schicksal an der Spitze des Weltfußballs nicht wirklich in den Händen der oft willfährigen und finanziell abhängigen 211 Nationalverbände liegt. Über seine Zukunft befindet die Justiz, insbesondere die Schweizer Sonderstaatsanwälte Ulrich Weder, 71, und Hans Maurer, 70.

Schon seit Juli 2020 laufen Strafermittlungen, es geht vor allem um Infantinos Geheimtreffen mit dem früheren Chef der Bundesanwaltschaft (BA), Michael Lauber. Und seit vergangener Woche müssen sich die Sonderermittler mit einem weiteren Sachverhalt auseinandersetzen: einer offenkundig falsch deklarierten Flugreise Infantinos aus dem Oktober 2015. Dieser müsste das Ermittlerduo, eigens aus der Pension geholt und bekannt für ein heftiges Faible für Verfahrenseinstellungen, nun ernsthaft nachgehen, sofern es den ohnehin gewaltigen Schweizer Justizskandal um Infantino nicht noch weiter zuspitzen will.

Wie die SZ vergangene Woche enthüllte, unternahm Infantino im Oktober 2015 einen 48-Stunden-Trip nach New York, den er bisher nicht erklärt. Damals war er noch Generalsekretär des Europa-Verbandes Uefa. In den Verbandsbüchern ist als Reisegrund für den Trip die Teilnahme an einem Vorstandsmeeting der US-Firma CAA genannt, eine Partneragentur der Uefa. Allerdings belegen Dokumente, die der SZ vorliegen, dass diese Sitzung schon am Tag vor Infantinos Ausflug in den Big Apple stattfand - und Infantino aus der Schweiz per Video zugeschaltet war. Wie kann so etwas sein? Infantino schweigt.

Mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen erklären der SZ, dass der Flug in Zusammenhang mit den Ermittlungen der amerikanischen Justiz im globalen Fußballsumpf ("Fifa Gate") stand. Im Jahr 2015 war die Branche aufgrund dieser Strafuntersuchungen geradezu explodiert. Auf Druck der US-Justiz musste der langjährige Fifa-Boss Sepp Blatter sein Amt aufgeben, der designierte Nachfolger, Uefa-Präsident Michel Platini, wurde wegen einer Millionennachzahlung, die er Jahre zuvor von Blatters Fifa erhalten hatte, ebenfalls suspendiert. Kaum aber war sein Boss gesperrt, düste Infantino nach New York. Hat er, am Schauplatz der Fifa-Gate-Verhöre, nur mal eben eine alte Tante besucht?

Infantino äußert sich nicht zu den Umständen seines New-York-Trips 2015

Im Kern barg der Fifa-Gate-Komplex auch für Infantino Sprengstoff. Denn er hatte als Uefa-Zuständiger einen Vertrag mit einer Firma der Rechtehändler-Familie Jinkis abgeschlossen, gegen die die US-Justiz ermittelte. Dank des von Infantino signierten Vertrages machten die Jinkis' beim Weiterverkauf mehrere Hunderttausend Dollar Gewinn. Infantino erklärt, sich korrekt verhalten zu haben. Kundige Kreise behaupten indes, es sei bei seinem diskreten Blitz-Trip nach New York, kurz bevor er sich als Fifa-Thronkandidat für seinen gesperrten Boss Platini küren ließ, auch um diesen Vertrag gegangen. Infantino äußerte sich auf mehrere Nachfragen nicht zu der Reise und ihren Umständen.

Wie heikel der Flug ist, zeigt sich an den Ausweichmanövern des Ermittlerduos bei der simplen Nachfrage, ob der neue Vorgang ins Verfahren einfließt. Trotz dreier Anfragen hieß es weder Ja noch Nein. Sie winden sich, dass "gemäß unserer ständig geübten Praxis (...) bezüglich des hieramts geführten Strafverfahrens weder über dessen Gegenstand noch über einzelne Verfahrensschritte irgendwelche Angaben" gemacht würde. Immerhin: Über einzelne Verfahrensschritte?

Es ist höchst diskussionswürdig, dass Infantino trotz laufender Ermittlungen noch Präsident der Fifa sein darf - Vorgänger Blatter war dies nicht vergönnt. Er war in dem Moment erledigt, als die Bundesanwaltschaft ein Verfahren wegen der Millionenzahlung an Platini eröffnete. Infantinos Skandalakte ist so prall gefüllt, dass er sich nichts mehr erlauben dürfte; schon gar keine weiteren Flugaffären mehr.

Intern sind diverse Flüge verbucht, die jetzt Fragen aufwerfen. Auch solche zum DFB oder nach Katar

Bereits kurz nach seiner Wahl 2016 hatte Infantino wegen diverser Flüge Ärger, unter anderem, weil er sich in einer russischen Privatmaschine mit Frau und Mutter nach Rom transportieren ließ. Und ein Flug aus dem Jahr 2017 ist als Fall im Dossier der Sonderermittler vermerkt. Damals kehrte Infantino statt per gebuchtem Linienflug im Privatjet aus Surinam zurück. Der Spaß kostete den Weltverband gut 200 000 Dollar, und Infantino gab gegenüber der internen Compliance einen falschen Grund für den Transportwechsel an: Er habe zuhause unbedingt den Uefa-Chef Aleksander Ceferin treffen müssen. Dumm gelaufen: Ceferin weilte zu dem Zeitpunkt in Armenien, übernachtete dort sogar.

Fliegen unter falschen Angaben - da wiederholt sich doch ein Muster? Für kundige juristische Beobachter ist klar, dass das Ganze in einem Stadium schwelt, in dem die Sonderermittler jeden Flug prüfen müssten, den Infantino in seinen Dienstjahren für Uefa und Fifa unternahm. Zumal nach SZ-Informationen intern auch vermerkt ist, dass Infantino im September 2015 in Frankfurt ein Treffen mit dem damaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach hatte. Niersbach bestreitet so eine Zusammenkunft mit dem damaligen Uefa-General. Infantino beantwortet auch die Anfrage, ob er seinerzeit wirklich den DFB beziehungsweise Niersbach aufgesucht habe, nicht. Und schließlich steht, noch mysteriöser, auch ein September-Trip nach Katar in den Listen. Intern als Grund vermerkt: "business trip". Was trieb denn der Uefa-General im explosiven Fifa-Herbst 2015 in Katar? Infantino schweigt. Sein damaliger Chef Platini beteuert, von all diesen Reisen nichts gewusst zu haben: weder von Katar noch von New York.

So viele seltsame Flüge. Die Infantino bisher so treu ergebene Justiz kann das nicht einfach durchwinken. Andernfalls dürften sich in der Schweiz viele Manager und hohe Beamte ermutigt fühlen, einfach selbst mal privat durch die Welt zu jetten und der Firma oder Organisation unwahre Gründe dafür aufzutischen: Verkaufsgespräche am Waikiki-Beach. Schon deshalb wird der Sachverhalt auch in anderen Rechtsstaaten genau verfolgt. Auch dort ist registriert, dass Teile der Schweizer Justiz und Politik zuweilen gern etwas mehr tun als erlaubt, um die Sportfamilie vor Ungemach zu bewahren.

Bei den Ermittlungen zu den Geheimtreffen sollen weitere Zeugen und Auskunftspersonen aussagen

Aber nicht nur in der Flugaffäre, auch in Hinblick auf die Geheimtreffen mit dem früheren BA-Chef Lauber wird es ungemütlicher für Infantino. Die Sonderermittler kümmern sich um drei Rendezvous der beiden und ihrer jeweiligen Begleiter im Frühjahr 2016 und im Sommer 2017. Lauber musste sogar abtreten, gegen Infantino, der jegliches Fehlverhalten bestreitet, wird wegen Verdachts auf Anstiftung zu Amtsmissbrauch, Amtsgeheimnisverletzung und Begünstigung ermittelt.

Diese Treffen sind auch deshalb so heikel, weil im April 2016 dank der "Panama Papers" der besagte Uefa/Jinkis-Deal öffentlich geworden war. Die Bundesanwaltschaft in der Schweiz musste jetzt Ermittlungen aufnehmen, auch wenn diese erstaunlicherweise gegen Unbekannt geführt und nach anderthalb Jahren diskret eingestellt wurden. Just zu dem Zeitpunkt, als Laubers Behörde rund um den von Infantino signierten Vertrag ermittelte, trafen sich also Infantino und Lauber im Stillen. Ihr drittes Treffen im Juni 2017 ist dabei von filmreifer Skurrilität: Alle vier verbürgten Teilnehmer - Lauber und sein Sprecher, Infantino und sein Jugendfreund - wollen dieses Date vergessen haben. Kollektive Teilamnesie.

Aber die Umstände und Belege deuten darauf hin, dass es noch einen fünften Teilnehmer gab. Wer das war? Eben das ist just der gemeinschaftlichen Vergessenheit anheimgefallen. Klar wäre ja: Sollte damals neben Lauber, dem Oberhaupt der Behörde, noch ein Staatsanwalt am Tisch gesessen sein, der operativ in die Fußballermittlungen oder gar konkret ins Uefa/Jinkis-Verfahren involviert war, wären die Konsequenzen enorm.

Nach SZ-Informationen wurde der damals zuständige Staatsanwalt, der bestreitet, der fünfte Mann gewesen zu sein, von Maurer/Weder schon angehört. Er wie auch ein anderer ins Visier geratener Ermittler führten bisher wackelige Alibis ins Feld. Ende November soll es weitere Vernehmungen geben, neue Zeugen und Auskunftspersonen. Die halbe Bundesanwaltschaft, so sieht es aus, trudelt schon im Sog der Infantino-Lauber-Kabalen. Was das bedeutet? Entweder wird jetzt ernsthaft ermittelt - oder der Gipfelpunkt eines Schweizer Justiz-Kabaretts vorbereitet.