Zum Hauptinhalt springen

MeinungKlage von Lassana Diarra:Das Transfersystem des Fußballs wird explodieren

Kommentar von Thomas Kistner

Lesezeit: 3 Min.

Klagt nach Karriereende gegen die Fifa: der Franzose Lassana Diarra.
Klagt nach Karriereende gegen die Fifa: der Franzose Lassana Diarra. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP)

Nach dem EuGH-Urteil zugunsten des ehemaligen französischen Nationalspielers Lassana Diara rollt eine Sammelklage wegen entgangener Bezüge auf Vereine und Verbände zu. Es geht um Milliarden.

Jetzt rollt sie, die Milliarden-Sammelklage der eigens dafür errichteten Stiftung „Justice for Players“ gegen das internationale Fußball-Transfersystem. Und das gesammelte Schweigen der Klubs und Verbände dazu ist so dröhnend, dass es nur zwei Erklärungen zulässt: Entweder wiegen sie sich in so tiefer Selbstgewissheit, dass ihnen diese Klage nicht einmal ein Augenrollen wert ist. Oder sie sind paralysiert: vor Angst und Ratlosigkeit.

Zur SZ-Startseite

Auswirkungen wie bei Bosman-Urteil?
:Milliardenklage gegen Fußballverbände

Den wichtigsten Verbänden droht erneut Ungemach: Eine niederländische Organisation bringt eine Sammelklage auf den Weg, um Schadenersatz für Fußballer zu erstreiten. Es geht vor allem gegen die Fifa – und auch gegen den DFB.

SZ PlusVon Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite