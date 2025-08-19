Nach dem EuGH-Urteil zugunsten des ehemaligen französischen Nationalspielers Lassana Diara rollt eine Sammelklage wegen entgangener Bezüge auf Vereine und Verbände zu. Es geht um Milliarden.

Jetzt rollt sie, die Milliarden-Sammelklage der eigens dafür errichteten Stiftung „Justice for Players“ gegen das internationale Fußball-Transfersystem. Und das gesammelte Schweigen der Klubs und Verbände dazu ist so dröhnend, dass es nur zwei Erklärungen zulässt: Entweder wiegen sie sich in so tiefer Selbstgewissheit, dass ihnen diese Klage nicht einmal ein Augenrollen wert ist. Oder sie sind paralysiert: vor Angst und Ratlosigkeit.