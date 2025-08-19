Jetzt rollt sie, die Milliarden-Sammelklage der eigens dafür errichteten Stiftung „Justice for Players“ gegen das internationale Fußball-Transfersystem. Und das gesammelte Schweigen der Klubs und Verbände dazu ist so dröhnend, dass es nur zwei Erklärungen zulässt: Entweder wiegen sie sich in so tiefer Selbstgewissheit, dass ihnen diese Klage nicht einmal ein Augenrollen wert ist. Oder sie sind paralysiert: vor Angst und Ratlosigkeit.
MeinungKlage von Lassana Diarra:Das Transfersystem des Fußballs wird explodieren
Kommentar von Thomas Kistner
Lesezeit: 3 Min.
Nach dem EuGH-Urteil zugunsten des ehemaligen französischen Nationalspielers Lassana Diara rollt eine Sammelklage wegen entgangener Bezüge auf Vereine und Verbände zu. Es geht um Milliarden.
Auswirkungen wie bei Bosman-Urteil?:Milliardenklage gegen Fußballverbände
Den wichtigsten Verbänden droht erneut Ungemach: Eine niederländische Organisation bringt eine Sammelklage auf den Weg, um Schadenersatz für Fußballer zu erstreiten. Es geht vor allem gegen die Fifa – und auch gegen den DFB.
