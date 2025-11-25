Vor rund zweieinhalb Jahren ist Gianni Infantino in Kigali als Präsident des Fußball-Weltverbandes (Fifa) wiedergewählt worden. Das Ergebnis: volle 100 Prozent – wobei, so genau weiß man es streng genommen nicht, weil die Kongressregie auf eine Abstimmung verzichtete und sich damit begnügte, eine Runde Applaus zu registrieren.
MeinungSportpolitik:Die Bosse von Fifa und DFB sollten sich mal einer geheimen Wahl stellen
Kommentar von Johannes Aumüller
Lesezeit: 2 Min.
Das schwache Ergebnis von Hans-Joachim Watzke beim Votum zum BVB-Präsidenten zeigt: In der Fußballwelt braucht es dringend mehr geheime Abstimmungen.
Exklusiv
Sportpolitik:Darf man die Fifa bald nicht mehr kritisieren?
Unter dem Deckmantel eines verschärften Anti-Rassismus-Kampfes baut der Fußball-Weltverband ein Reglement aus, das harte Strafen gegen Kritiker ermöglicht. Bald soll es auch in Deutschland gelten.
