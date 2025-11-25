Vor rund zweieinhalb Jahren ist Gianni Infantino in Kigali als Präsident des Fußball-Weltverbandes (Fifa) wiedergewählt worden. Das Ergebnis: volle 100 Prozent – wobei, so genau weiß man es streng genommen nicht, weil die Kongressregie auf eine Abstimmung verzichtete und sich damit begnügte, eine Runde Applaus zu registrieren.