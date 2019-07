14. Juli 2019, 18:28 Uhr Fifa Der Morast

Gegen Ahmad Ahmad, Chef von Afrikas Fußballverband, werden immer mehr Vorwürfe laut. Nun übernimmt der Weltverband die Regie auf dem Erdteil - offenbar, um ernsthafte Korruptionsermittlungen zu verhindern.

Von Thomas Kistner

Nicht mal im Sport kommt es oft vor, dass der Witz des Jahres schon zur Jahresmitte feststeht. Für den Fußball lässt sich das nun sagen: Unschlagbar ist Giannis Infantinos Hymne auf sich selbst bei der Krönungs-Groteske der Fifa im Juni in Paris. "In drei Jahren ist diese Organisation von einer vergifteten, fast kriminellen Vereinigung zu dem geworden, was sie sein soll. Niemand spricht mehr über Korrution!", schwadronierte der Patron.

Richtig ist das Gegenteil. Der Fifa lagen sogar schon zum Zeitpunkt dieser Hymne auf sich selbst Korruptionshinweise vor, sie betreffen afrikanische Spitzenfunktionäre und reichen tief in Infantinos Reich. In einem der SZ vorliegenden Brief beklagt Mohamed El Sherei, Finanzdirektor des Afrika-Verbandes Caf, er habe wiederholt Geld für korrupte Zwecke einsetzen müssen. Caf-Boss Ahmad Ahmad habe ihm geneigte Funktionäre mit Geld und einer opulenten Pilgerreise nach Mekka verwöhnt; zudem habe er "Doppelzahlungen für WM-2018-Missionen" veranlasst, für die WM in Russland. Hat Afrika keine sinnvollere Verwendung für Verbandsmittel?

Bei Infantinos Pariser Liturgien auf die porentief reine Fifa war nichts davon zu hören. Aber am Morgen danach schnappte die Polizei seinen Vertrauten, den Fifa-Vizepräsidenten Ahmad, in dessen Luxushotel und nahm ihn bis zum Abend in die Mangel: wegen Korruptionsvorwürfen.

Ahmad zählt wie Alejandro Dominguez, Chef der Südamerika-Föderation Conmebol, zu Infantinos engsten Gefährten im Weltfußball-Vorstand. Der aus Paraguay stammende Dominguez, dessen Name auch in den New Yorker Fifa-Prozessen der US-Justiz fiel und der als steter Stichwortgeber für Infantinos Vorhaben auffällt - so schob er die (jüngst gescheiterte) Aufstockung der WM 2022 in Katar auf 48 Teams an -, hat mächtig Ärger mit seiner Copa América. Die Südamerika-Meisterschaft litt nicht nur unter Publikumsschwund und der brachialen politischen Selbstinszenierung des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Lionel Messi wirft Conmebol, von ihm und anderen Topspielern "Corrupbol" genannt, Spielmanipluation vor. Dafür drohen Argentiniens Superstar zwei Jahre Sperre, aber Dominguez und Co. trauen sich das kaum, weil Argentiniens Verband AFA für diesen Fall den Ausstieg aus dem Turnier angekündigt hat. Was doppelt problematisch für Conmebol wäre, weil die Copa 2020 in Argentinien stattfinden soll.

Korruptionsdebatten also in Südamerika, das mit zehn Verbänden allerdings viel weniger Voten zu Infantinos Wahl-Operetten beisteuern kann als Afrikas 56 Nationalverbände. Der Caf ist das wahre Schwergewicht. Das weiß Infantino, der gleich nach der Amtsergreifung 2016 in Afrika einiges umstellte. Dort fand er seine neue Schlüsselfigur in dem unbedeutenden Funktionär Ahmad Ahmad, der den Fußball in Madagaskar anführte. Über Nacht erblühte in dem Inselstaat im Indischen Ozean die neue Machtstruktur des Weltfußballs. Ahmad führte Infantino eine Vertraute zu, die dortige Koordinatorin für das UN-Entwicklungsprogramm. Zwar hatte Fatma Samoura, damals 53, keinerlei Bezug zum Fußball, doch offenbar bewog Infantino genau diese Unkenntnis, die Senegalesin zur obersten hauptamtlichen Kraft des Weltfußballs zu machen: zur Fifa-Generalsekretärin.

Und Ahmad? Hatte nicht umsonst vermittelt. Bei den Caf-Wahlen 2017 stürzte er mit Infantinos Assistenz den langjährigen Throninhaber Issa Hayatou, einen erklärten Gegner Infantinos. Ahmad wurde Caf-Boss, obwohl ihn das damals renommierte Fifa-Ethikkomitee schon im Visier hatte: Der Madagasse hatte laut klarer Aktenlage 2010 Geld von dem wegen Korruption lebenslang gesperrten Mohamed Bin Hammam aus Katar kassiert.

Kaum war Ahmad gewählt, schasste Infantino die unbequemen Fifa-Ethiker und holte eine Kolumbianerin rein, die ihm Südamerikas Funktionäre als "Superamiga" angepriesen hatten. Claudia Rojas, die "Super-Freundin", müsste nach Aktenlage längst gegen Ahmad ermitteln. Schon Ende März hatte ein weiterer gefeuerter Caf-Mitarbeiter, Generalsekretär Amr Fahmy, ein 300-seitiges Dossier zu Ahmad vorgelegt, darin auch die Geldschiebereien, die die Pariser Justiz interessieren - und sogar Vorwürfe wegen sexueller Belästigung.

Aber Infantinos blütenweiße Fifa tut offenbar alles, um Ahmad aus der Schusslinie zu nehmen. Das zeigt der jüngste Vorstoß von El Sherei. Der bis vor kurzem oberste Kassenwart der Caf erklärt, er habe der Fifa nicht nur Doppelzahlungen an Funktionäre bei Fifa-Einsätzen, sondern auch "Entschädigungszahlungen" vorgelegt, die Ahmad für sich und seinen Compliance-Mann veranlasst habe, also seinen Aufpasser - und auch dieses Geld sei für Einsätze im Dienste der Fifa geflossen.

Chefermittlerin Rojas ist im Fall Ahmad auf Tauchstation, wie stets, wenn Infantino mitbetroffen ist. Aber die Fifa weiß um die Gefahr dieser neuen Korruptionswelle. Bevor die erwachende Caf-Opposition selbst den Problemfall Ahmad beleuchtet, bat dieser seinen Freund Gianni um etwas völlig Absurdes: Die Fifa möge doch für eine Weile die Regie in Afrika ausüben. Ein von der Europa-Union Uefa scharf kritisierter Vorgang; auch immer mehr Afrikaner sehen hier einen "Rückfall in die Kolonialzeit". Aber Infantino/Ahmad haben offenbar keine andere Wahl. Im Juni setzten sie ihre gemeinsame Vertraute als Chefaufseherin ein: Fatma Samoura. Infantinos Allzweckwaffe soll den Morast in Afrika verwalten, wohl, um weitere Enthüllungen einzudämmen. Wie die von Ex-Finanzchef El Sherei: Der hatte der Fifa schon am 31. Mai Material zu Ahmads Umtrieben übersandt: Wie kann es dann sein, dass er am 8. Juli von der Fifa-gesteuerten Caf gefeuert wurde? Zug um Zug, drängt sich die Fifa selbst als Ziel für Ermittlungen auf. Allerdings nicht in der Schweiz, wo die Karriere des Bundesanwalts gerade an obskuren Treffen mit Infantino zu scheitern droht.

Passend dazu geht in der Fifa der Exodus hoher Offizieller weiter. Wie berichtet (SZ, 29. Mai), verlässt Compliance-Chef Ed Hanover die Fifa. Vielleicht bleiben ja, wenn die Aufpasser Reißaus nehmen, allzu brisante Verdachtsfälle wie die bestens unterfütterte Causa Ahmad am Ende einfach aus logistischen Gründen liegen.