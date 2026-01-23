Am Ende eines absurden Fußballabends steht Gianni Infantino auf dem Rasen des Prince-Moulay-Abdellah-Stadions von Rabat und dabei erkennbar neben sich. Im Grunde ist es ja eine der schönsten Aufgaben eines Fifa-Präsidenten, bei Siegerehrungen um die jubelnden Helden herumzuturnen und in jede Kamera zu grinsen, die in Reichweite ist. Aber diesmal, nach dem 1:0 Senegals über das Gastgeberland Marokko im Finale des Afrika-Cups am vergangenen Sonntag, wirkt der 55-Jährige nicht so methodisch überdreht wie sonst. Infantino und sein Vertrauter Patrice Motsepe, Präsident des Afrika-Verbandes Caf, schauen bei der Pokalübergabe eher drein wie zwei gescheiterte Bankräuber, die nun ihre Beute wieder rausrücken müssen.