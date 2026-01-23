Am Ende eines absurden Fußballabends steht Gianni Infantino auf dem Rasen des Prince-Moulay-Abdellah-Stadions von Rabat und dabei erkennbar neben sich. Im Grunde ist es ja eine der schönsten Aufgaben eines Fifa-Präsidenten, bei Siegerehrungen um die jubelnden Helden herumzuturnen und in jede Kamera zu grinsen, die in Reichweite ist. Aber diesmal, nach dem 1:0 Senegals über das Gastgeberland Marokko im Finale des Afrika-Cups am vergangenen Sonntag, wirkt der 55-Jährige nicht so methodisch überdreht wie sonst. Infantino und sein Vertrauter Patrice Motsepe, Präsident des Afrika-Verbandes Caf, schauen bei der Pokalübergabe eher drein wie zwei gescheiterte Bankräuber, die nun ihre Beute wieder rausrücken müssen.
Die Fifa und der ewige Ärger in Afrika
Das schräge Finale des Afrika-Cups wirkt kräftig nach. Denn es bettet sich ein in eine Skandalchronik des afrikanischen Fußballs. Mal wieder mittendrin: Fifa-Präsident Gianni Infantino.
Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner
Gianni Infantino führt die Fifa von Skandal zu Skandal – und die Justiz schaut zu. Nicht nur in der Schweiz, auch in den USA. Steckt dahinter System? Recherchen zeigen, wie eine Konstellation entstand, die alle zufriedenstellte: Der Fifa-Boss ist unantastbar – und Amerika hat die WM 2026. Die Geschichte eines schmutzigen Masterplans.
