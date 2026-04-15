Es gibt sie noch, die guten Nachrichten rund um die Fußball-WM im Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten: Riesenglücksfall zum Beispiel aus Besuchersicht, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, fürs Einatmen von Stadionluft einen dreistelligen Dollarbetrag zu verlangen. Auch der Toilettengang nach ein, zwei Budweiser-Bieren (0,33, zweistelliger Dollarbetrag) wäre eine lukrative Gelegenheit, noch mehr abzukassieren, also pssst! Bloß keine schlafenden Hunde bei der Fifa wecken! Genauso das Thema Müllentsorgung. Könnten da nicht ein paar Bucks „Service Charge“ fürs Wegwerfen der Hot-Dog-Serviette fällig werden?