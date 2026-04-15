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MeinungPreise und Verbote für FansStell dir vor, es ist Fußball-WM und keiner geht hin

Kommentar von Jonas Beckenkamp

Lesezeit: 2 Min.

Das MetLife Stadion in East Rutherford: Wer aus New York City, etwa von der Penn Station, hierhinpilgern möchte, muss dafür wohl teuer bezahlen. Die Rede ist von 100 Dollar für eine Zugfahrt von 30 Minuten.
Das MetLife Stadion in East Rutherford: Wer aus New York City, etwa von der Penn Station, hierhinpilgern möchte, muss dafür wohl teuer bezahlen. Die Rede ist von 100 Dollar für eine Zugfahrt von 30 Minuten. Pamela Smith/AP/dpa

Kein Vorglühen auf dem Stadionparkplatz und 100 Dollar fürs S-Bahn-Ticket: Vorschriften und Bezahlzwänge könnten Besuchern von WM-Spielen das Leben schwer machen – darauf gibt es nur eine passende Antwort.

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten rund um die Fußball-WM im Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten: Riesenglücksfall zum Beispiel aus Besuchersicht, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, fürs Einatmen von Stadionluft einen dreistelligen Dollarbetrag zu verlangen. Auch der Toilettengang nach ein, zwei Budweiser-Bieren (0,33, zweistelliger Dollarbetrag) wäre eine lukrative Gelegenheit, noch mehr abzukassieren, also pssst! Bloß keine schlafenden Hunde bei der Fifa wecken! Genauso das Thema Müllentsorgung. Könnten da nicht ein paar Bucks „Service Charge“ fürs Wegwerfen der Hot-Dog-Serviette fällig werden?

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