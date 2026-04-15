Es gibt sie noch, die guten Nachrichten rund um die Fußball-WM im Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten: Riesenglücksfall zum Beispiel aus Besuchersicht, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, fürs Einatmen von Stadionluft einen dreistelligen Dollarbetrag zu verlangen. Auch der Toilettengang nach ein, zwei Budweiser-Bieren (0,33, zweistelliger Dollarbetrag) wäre eine lukrative Gelegenheit, noch mehr abzukassieren, also pssst! Bloß keine schlafenden Hunde bei der Fifa wecken! Genauso das Thema Müllentsorgung. Könnten da nicht ein paar Bucks „Service Charge“ fürs Wegwerfen der Hot-Dog-Serviette fällig werden?
MeinungPreise und Verbote für FansStell dir vor, es ist Fußball-WM und keiner geht hin
Kommentar von Jonas Beckenkamp
Lesezeit: 2 Min.
Kein Vorglühen auf dem Stadionparkplatz und 100 Dollar fürs S-Bahn-Ticket: Vorschriften und Bezahlzwänge könnten Besuchern von WM-Spielen das Leben schwer machen – darauf gibt es nur eine passende Antwort.
Meinung
Fußball-Weltmeisterschaft 2026:Bis zu 175 Dollar: Die Fifa findet auch noch Geld auf dem Parkplatz
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