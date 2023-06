Als Basketballerin war Leonie Fiebich bisher in Deutschland, Frankreich, Australien und Spanien aktiv. In die US-Profiliga WNBA möchte sie im nächsten Sommer wechseln, die Rechte an ihr besitzt der Klub New York Liberty.

Deutschlands vielseitige Nationalspielerin erneuert zum EM-Start ihre Kritik an der Bundesliga, prangert unprofessionelle Strukturen im Frauen-Basketball an - und erklärt, wie Wiesnhits und Pantomime den Zusammenhalt stärken.

Interview von Jonas Beckenkamp

Mit Leonie Fiebich wollen in diesen Tagen viele sprechen: Sie ist das Gesicht des deutschen Basketball-Nationalteams bei der Europameisterschaft in Slowenien und Israel (15. bis 25. Juni). Die 23-Jährige, geboren in Landsberg, spielt in Saragossa und wurde zur wertvollsten Spielerin der spanischen Liga gewählt - eine Auszeichnung, die sie ihrer Mannschaft widmet. Über das Nationalteam, das sich erstmals seit 2011 wieder für ein Turnier qualifizierte, erzählt sie gern. Kurz vor dem EM-Auftakt gegen Frankreich (Donnerstag 20.35 Uhr, Magentasport) findet sie Zeit für ein Telefonat: Sie freut sich auf die Spiele nach all dem Aufwand, den auch sie persönlich betrieben hat: strapaziöse Kurztrips zu Qualifikationspartien, Lehrgänge, zwei überwundene Kreuzbandrisse in jungen Jahren.