Ziemlich krasse Spiele in New York

Die bayerische Basketballerin Leonie Fiebich ist fast am Ziel: In den USA könnte sie am Wochenende Meisterin werden – als eine der besten ihres Teams. Wer mit ihr spricht, erlebt eine Sportlerin mit präziser Kernbotschaft.

Von Jonas Beckenkamp

Manchmal tun sich für Leonie Fiebich echte New-York-Momente auf, frühmorgens zum Beispiel. „Wenn man aufwacht und im Sonnenaufgang die Skyline sieht, fühlt es sich schon enorm an. Da realisierst du: Was lebst du eigentlich für ein Leben?“ Dieses Leben nimmt gerade eine ziemliche Wendung, denn die Basketballerin Fiebich, 24, hat aus ihrer Wohnung in Brooklyn nicht nur eine passable Aussicht hinüber nach Manhattan, sondern auch einen Karriere-Höhepunkt im Visier. Nach dem 80:77 ihres Klubs New York Liberty gegen die Minnesota Lynx im dritten Spiel der WNBA-Finalserie fehlt nur noch ein einziger Sieg zum Titelgewinn.