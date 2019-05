12. Mai 2019, 17:16 Uhr Formel 1 in Barcelona Abschied vom Ferrari-Mythos

Beim Grand Prix von Spanien dominieren in der Formel 1 erneut Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Die beiden Mercedes-Fahrer schaffen wieder einen Doppelsieg - Sebastian Vettel wird nur Vierter.

Von Philipp Schneider, Barcelona

Das Ende aller Träume kann in der Formel 1 schnell geschehen. Oder es kann sich ziehen. Am Sonntag dauerte es bis zur 46. Runde, ehe das Rennen eine Wende nahm und Sebastian Vettel für eine kurzen Moment erneut Hoffnung schöpfte. In jenem Augenblick, als Lance Stroll und Lando Norris kollidierten. Das Safety Car rückte aus, das Fahrerfeld schob sich zusammen. Charles Leclerc, Vettels Teamkollege, fuhr an die Box für einen neuen Satz Reifen, Lewis Hamilton ebenfalls. Für Vettel sah die Welt nun ein kleines bisschen besser aus, er war zumindest mal wieder vorbei an Leclerc, immerhin Vierter. Aber was war das für ein Trost?

Am Ende eines Rennens, in dem er sich im Prinzip vom Kampf um die Weltmeisterschaft verabschieden musste. Eines Rennens, in dem für Ferrari schief gelaufen war, was hätte schief laufen können. Der Start. Die Boxenstopps. Und auch die Rennstrategie. Hinter Lewis Hamilton, dem Sieger, rollte Vettel durchs Ziel. Hinter Valtteri Bottas, dem Zweiten. Und auch noch hinter Max Verstappen im Red Bull. Vor dem Rennen in zwei Wochen in Monaco hat Vettel bereits 48 Punkte Rückstand auf Hamilton.

Die Formel 1 ist am Sonntag an den Ort zurückgekehrt, an dem vor der Saison ein Mythos geboren wurde. Der Mythos des in diesem Jahr allen anderen Rennwagen überlegenen Ferraris. Auf dem Circuit de Catalunya werden die letzten Testrunden gefahren bevor es ernst wird beim Saisonauftakt in Melbourne. In der ersten Testwoche hatten Vettel und Leclerc die mit Abstand besten Zeiten auf dem Kurs in Katalonien gezeigt, woraufhin Ferrari als Titelkandidat gehandelt wurde.

Der Mythos des weltmeistertauglichen Rennwagens der Scuderia überlebte die Rennen in Australien, in Bahrain, in China, in Aserbaidschan, auch wenn er mit jedem Rennwochenende ein wenig mehr verblasste. Vier Doppelsiege feierten Mercedes, zweimal gewann Bottas, zweimal Hamilton. Die Resultate spiegelten zwar nicht das wirkliche Kräfteverhältnis wider, in Bahrain beispielsweise lag Leclerc lange Zeit auf Siegkurs. Aber nun, nach dem fünften Rennen und dem fünften Doppelsieg endet der Mythos dort, wo er geboren wurde: auf dem Circuit de Catalunya. "Wir schreiben Geschichte, der fünfte Doppelsieg nacheinander", frohlockte Hamilton.

Um endlich Anschluss zu finden an Mercedes, hatte Ferrari zwei Rennen früher als gewöhnlich die zweite Ausbaustufe ihrer Motoren in die Autos geschraubt, überhaupt brachten sie reichlich viele neue Teile nach Spanien. Mercedes allerdings auch. "Wir haben einen Schritt vorwärts gemacht", meinte Vettel nach der Qualifikation. "Aber es sieht so aus, als habe Mercedes einen noch größeren gemacht."

Bottas und Hamilton parkten zum vierten Mal im fünften Rennen nebeneinander in der ersten Startreihe, dahinter standen Vettel, der mehr als acht Zehntel langsamer gewesen war als Bottas - und Verstappen im Red Bull, der schneller gewesen war als der Fünftplatzierte Leclerc im Ferrari. Länger als einen Kilometer zieht sich die Start- und Zielgerade, an deren Ende die Piloten von etwa 330 km/h runterbremsen. Unmittelbar nach dem Start lässt es sich gut überholen, danach eigentlich kaum noch. Hamilton und Vettel reagierten schneller als Bottas.

Hamilton zog noch vor Kurve eins auf der Innenseite vorbei an seinem Teamkollegen, Vettel probierte es außen. Als Vettel dämmerte, dass es nicht reichen würde, bremste er hart, Qualm stieg auf von seinem rechten Vorderreifen. "Ich habe einen Bremsplatten", funkte er. Das Manöver kostete ihn seinen Platz, Verstappen fuhr vorbei. Am Ende der ersten Runde betrug Hamiltons Vorsprung auf Bottas zwei Sekunden, der wiederum fuhr zwei Sekunden vor Verstappen. Und dann begann die Prozession.