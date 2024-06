Fernsehquote:Fast 24 Millionen Zuschauer sehen Deutschlands Sieg

Die Fußball -Europameisterschaft begeistert das deutsche TV-Publikum. Durchschnittlich 23,894 Millionen Menschen sahen in der ARD das zweite deutsche Spiel der DFB-Auswahl am Mittwoch und stellten damit am sechsten Turniertag einen neuen Spitzenwert her. Der öffentlich-rechtliche Sender erreichte laut AGF Videoforschung einen Marktanteil von 76,7 Prozent. Nicht eingerechnet sind dabei wohlgemerkt jene Fans, die das Spiel beim Public Viewing oder bei der Telekom gesehen haben, dem Streaming-Dienst, der alle Spiele live zeigen darf.

Das Erste übertraf beim 2:0-Sieg gegen Ungarn die Reichweite des 5:1-Erfolges der deutschen Mannschaft im Auftaktspiel gegen Schottland am vergangenen Freitag (22,49 Millionen) noch einmal deutlich, obwohl die Partie in Stuttgart bereits am späten Nachmittag ausgetragen wurde. Die Werte liegen auch deutlich über den Zahlen der enttäuschenden Weltmeisterschaft in Katar vor zwei Jahren.

Auch die zweite ARD-Übertragung von der Fußball-EM am Mittwochabend knackte die Zehnmillionengrenze erstaunlich locker: 11,381 Millionen Menschen schauten das Unentschieden der Schotten gegen die Schweiz. Der Marktanteil lag bei 45,8 Prozent. Das turbulente Nachmittagsspiel zwischen Kroatien und Albanien kam am Nachmittag bei RTL immerhin noch auf 3,42 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 33,0 Prozent. Bei der Europameisterschaft 2021 hatte jedes der vier deutschen Spiele eine Quote von mehr als 20 Millionen TV-Zuschauern erzielt, das Achtelfinal-Aus gegen England sahen sogar 27,36 Millionen Menschen.

Unerreicht bleiben die Rekorde der WM 2014, den deutschen Finalsieg über Argentinien sahen damals 34,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.