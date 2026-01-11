Der irische Rekordtorhüter und TV-Experte Shay Given hat mit seiner Analyse zum schottischen Meister Celtic Glasgow für einen Eklat gesorgt. Die nur 33 Tage dauernde Amtszeit des französischen Trainers Wilfried Nancy bezeichnete der 134-malige Nationalspieler in der BBC-Sendung „Final Score“ als „absoluten Holocaust“.

Given hatte Nancys Wirken zunächst als „von Anfang bis Ende furchtbar“ bezeichnet, ehe er den Holocaust-Vergleich zog. Auf X schrieb er später: „Ich habe heute ein Wort verwendet, dessen Bedeutung ich nicht vollständig verstanden habe und das ich sicher nie wieder verwenden werde.“ Seine Gage werde er dem Holocaust Educational Trust spenden.