Zum Hauptinhalt springen

Fernsehen„Holocaust“-Eklat bei der BBC

Der irische Rekordtorhüter und TV-Experte Shay Given hat mit seiner Analyse zum schottischen Meister Celtic Glasgow für einen Eklat gesorgt. Die nur 33 Tage dauernde Amtszeit des französischen Trainers Wilfried Nancy bezeichnete der 134-malige Nationalspieler in der BBC-Sendung „Final Score“ als „absoluten Holocaust“.

Given hatte Nancys Wirken zunächst als „von Anfang bis Ende furchtbar“ bezeichnet, ehe er den Holocaust-Vergleich zog. Auf X schrieb er später: „Ich habe heute ein Wort verwendet, dessen Bedeutung ich nicht vollständig verstanden habe und das ich sicher nie wieder verwenden werde.“ Seine Gage werde er dem Holocaust Educational Trust spenden.

© SZ/DPA - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite