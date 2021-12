Nach nur knapp einem halben Jahr muss der frühere Bundesliga-Trainer Peter Stöger den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest schon wieder verlassen. Der ehemalige Chefcoach des 1. FC Köln und von Borussia Dortmund und seine beiden Assistenten Gerhard Fellner und Alexander Bade wurden am Montag freigestellt. Der 55 Jahre alte Österreicher Stöger, der zuvor Austria Wien gecoacht hatte, war erst zu Beginn der Saison von Ferencvaros verpflichtet worden. In einer turbulenten Qualifikation zur Champions League hatte Stöger mit den Budapestern zwar zwei Runden überstanden, war dann jedoch im Playoff an Young Boys Bern knapp gescheitert. Daraufhin trat Ferencvaros in der Europa League in der Gruppe mit Bayer Leverkusen an. Nach fünf Niederlagen dort brachte der abschließende 1:0-Überraschungssieg gegen Leverkusen nichts mehr ein. In der ungarischen Liga stand Stöger mit dem Titelverteidiger aktuell nur auf Platz zwei.