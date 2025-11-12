Die Basketballer von Fenerbahce treffen binnen 48 Stunden auf die beiden israelischen Euroleague-Vertreter Maccabi und Hapoel Tel Aviv – aber nicht in Istanbul, sondern in München. Über einen hochpolitischen Abend, an dem der Sport in den Hintergrund tritt.

Erst am vergangenen Montag durfte sich der SAP Garden über eine nette Auszeichnung freuen: Die dachbegrünte Heimstätte der Münchner Eishockeyspieler und Basketballer ganz im Westen des Olympiaparks wurde vom Architektur- und Designpreis Prix Versailles in die Liste der weltweit schönsten Sportstätten aufgenommen. Am Dienstag kehrte dann der Sport in die hochgelobte Arena zurück – und mit ihm düsterste Weltpolitik.