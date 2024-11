Felix Sturm hat immer noch nicht genug vom Profiboxen. Der Ex-Weltmeister plant am 15. Februar sein erneutes Comeback im Ring – im Alter von dann 46 Jahren. „Ich bin bereit, meine Geschichte weiterzuschreiben und freue mich, wieder in den Ring steigen zu können, um meinen Fans erneut ein Spektakel bieten zu können“, wird Sturm in einer Pressemitteilung zitiert.